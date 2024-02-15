美股反彈台股龍年開紅盤 法人看好台積電補漲力道

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擺脫通膨擔憂，美股反彈，助陣台股龍年今天開紅盤走勢；法人指出，近10年台股農曆開春紅盤日上漲率達7成，加上休市期間費半指數漲逾5%，台積電ADR也大漲，以及MSCI調升台股權重等利多激勵，法人看好補漲力道有助紅盤行情。

兔年封關台股終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上；兔年全年上漲3163.14點，漲幅21.18%，農曆年封關連2紅。

受美國1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1%，高於市場預期，降低美國聯邦準備理事會（Fed）早日降息的希望，美股13日道瓊工業指數重挫524.63點。不過，美國股市主要指數今天反彈收紅，擺脫通膨擔憂。

台股封關期間，道瓊工業指數累計下跌幅度收斂，費城半導體指數累計漲幅逾5%，而台積電ADR則累計大漲逾8%；法人看好，補漲力道強勁，可觀察龍年開紅盤台積電是否挑戰歷史高點688元。

在AI晶片炙手可熱之際，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）的市值今天超越谷歌（Google）母公司Alphabet，躍升美國市值第3大公司，僅落後微軟（Microsoft）及蘋果（Apple）；法人看好，將為台股AI族群注入強心針。

另外，指數編纂公司MSCI（明晟）在春節假期13日公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數的權重分別上調至15.97%、18.75%，在全球市場指數的權重維持1.60%不變，最新權重將在2月29日收盤生效。

法人分析，根據近10年統計，台股農曆開春紅盤日上漲機率高達7成，但休市期間，美國2月13日公布1月CPI不如預期，導致通膨擔憂再起，市場將原本預期5月降息時間點推遲至6月，後續將關注輝達公布的財報，以及22日美國將公布FOMC會議紀錄，不排除美股走勢再出現震盪；但MSCI是5年來首度調升台股在「MSCI全球新興市場指數」權重，看好台股年後走勢續強。