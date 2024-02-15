《電週邊》勤誠1月營收年增翻倍創同期高 拚龍年更上一層樓

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【時報記者任珮云台北報導】專業伺服器機殼廠勤誠（8210）表示，第一季雖然為傳統淡季，但在各項專案持續放量發酵下，1月營收年增幅度達163%、創下歷史同期新高，並為歷年元月最佳成績。1月合併營收為新台幣11.1億元。外資在農曆封關前落袋為安，連6賣勤誠，使持股比降至10.95%。

隨著AI伺服器的大量需求及雲端伺服器市場逐步回溫，勤誠預期第一季為全年單季低點，整體營運走勢可望逐季成長，並且較去年表現更好，龍年更上一層樓。

研調機構Digitimes指出，2024第一季度全球伺服器出貨預期成長1.7%，成為過去5季以來首度恢復年增長。在後疫情時代，傳統雲端需求逐漸回歸正常，雲端業者積極回補通用伺服器出貨，加上高利率及強勁AI需求，雲端業者加大AI伺服器採購量。此外，主要供應商GPU供貨好轉，將進一步推動伺服器出貨。勤誠表示，將持續關注市場需求及科技趨勢，協助CSP客戶開發AI高階伺服器及深耕伺服器標准品產品服務全球客戶，預計隨著新平台導入和資料中心需求提升，將有助於推升全年營運效益。

面對局勢不明的國際政經環境，如降息預期、晶片禁令、紅海危機等，勤誠將持續關注各項因子及謹慎評估可能的影響，積極配合客戶調整需求，並以精實生產和低成本智慧製造彈性應變，持續優化整體運營效能，深化企業長期競爭力。