《觀光股》聯發國際1月營收登同期高 今年先蹲後跳

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【時報記者林資傑台北報導】經營手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際(2756)受惠門市汰弱留強效益顯現，2024年1月營收回升至6474.6萬元，創近5月高、改寫同期新高。展望後市，公司持續布局全球市場，並將適時調整加盟策略以加速展店，預期營運可望先蹲後跳，目標獲利成長逾2成。

聯發國際2024年1月自結合併營收6474.6萬元，較去年12月6405.3萬元小增1.08％、較去年同期4917萬元成長達31.68％，回升至近5月高、改寫同期新高。公司表示，主因去年積極調整「歇腳亭」市場版圖，美國及香港等高毛利消費市場比重大幅提升所帶動。

聯發國際2023年起對「歇腳亭」全球門市汰弱留強，布局調整後門市多集中於美國、香港、加拿大等高單價地區，其中又以美國占比最高。隨著高毛利消費市場門市占比顯著提升，門市布局調整效益已逐步顯現。

聯發國際指出，受美國市場高通膨及高利率因素影響，「歇腳亭」去年展店速度因而放緩，影響公司營收動能表現。不過，隨著環境壓力因素逐漸緩減，今年將加速拓展「歇腳亭」美國及香港門市，預期在新門市陸續開出下，有望提升公司成長動能。

據國際研調機構Grand View Research研究，全球珍珠奶茶市場規模至2027年估達42.5億美元。對此，聯發國際看好全球手搖飲市場發展空間，表示將適時調整加盟策略，以吸引新加盟主、並推動既有加盟主開設複數門市，盼藉此加快展店速度。

聯發國際指出，今年將持續進行「歇腳亭」全球布局，除了持續拓展美國、香港等高消費毛利市場門市數，並將目標範圍放大至歐洲、中東、墨西哥等地區，在多個國家展開「Sharetea歇腳亭」拓點計畫，預期營運可望先蹲後跳，目標今年獲利成長逾2成。