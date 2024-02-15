美股AI三雄帶旺 台股10檔AI題材燒不完

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過年期間美股依舊熱鬧，尤其是NVIDIA、美超微（SuperMicro）、AMD等台灣囡仔掌舵的AI三雄，更是持續寫下佳績。專家指出，台股開市後AI仍將是投資重心，將帶動伺服器、機殼、散熱、半導體、PCB等族群上漲。

台股休市期間，台積電ADR上漲約10％，AI三雄中，黃仁勳創辦的NVIDIA衝上721美元，最高點逼近750美元，梁見後創辦的美超微一度衝上800美元，而蘇姿丰擔任執行長的AMD，股價則在170美元高檔震盪。

外媒指出，OpenAI創辦人奧特曼將向阿拉伯聯合大公國等主權基金，募集7兆美元興建數十座晶圓廠，並委由台積電管理，刺激台積電ADR飆漲。在AI晶片需求的帶動下，Google、亞馬遜、微軟等雲端巨頭都有開發自研晶片的計畫。NVIDIA則將成立新的部門，協助雲端運算公司研發AI訂製晶片。

今年是真正進入AI應用落實的元年，專家預估AI題材仍會是今年，乃至於三到五年的投資主旋律，預估今年將有AI伺服器、AI PC、散熱，以及搭載更多AI應用的AI 手機等產品，陸續投入市場，包括去年漲過一波的緯創、緯穎、宏碁、華碩、廣達、技嘉等，以及今年一月竄起的奇鋐、雙鴻、藍天等，都會是今年主要布局的焦點。

統一投顧董事長黎方國指出，過年期間台積電ADR最高上漲了15％，換算現股約800元，目前台積電現貨還不到650元，台積電ADR將會帶動現股約800元，開始後將啟動補漲行情。

黎方國也表示，美超微今年股價漲幅近一倍，輝達市值衝上全球第三大，由此可見，AI仍是美股投資重心，不管股價衝到多高，仍有投資人持續追高，市場對AI充滿信心。

他認為，封關期間美股S＆P 500指數衝上5,000點，是史上首見，目前有80％的美股財報優於預期，高於過去平均的68％至70％，顯見美國經濟和公司財報成長性良好，對股市有加持的作用。

在操作上，黎方國建議，可以布局伺服器相關的緯創、緯穎、技嘉、廣達；機殼的勤誠；散熱的奇鋐；PCB的台光電；IP的創意、世芯-KY；半導體的台積電。