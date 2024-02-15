金龍年開門紅 台積電領軍台股創三大亮點

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台股農曆年後開紅盤，台積電（2330）衝出歷史新天價709元，差一檔即攻上漲停，帶動台股早盤大漲629點、來到18,725點台股歷史新高，除台積電、台股雙創新高紀錄之外，在大型權值股帶動下，早盤台股預估交易量來到驚人的逾9,000億元。

台積電ADR於台股封關期間大漲1成，今（15）日開紅盤台積點果然不負重望跳空大漲，衝出歷史新天價709元，差一檔即攻上漲停，但值得注意的是，709元成交量高達2.2萬張，引發網友驚呼。

大批網友表示「台積電688大學長0900請到櫃檯領離營申請書」、「恭喜688T大學長退伍」、「709兩萬張是怎麼回事」、「709學長 要被關多久？」、「這次入營的不知道要關多久」、「709T簽3年下去了」、「台積電一個人的武林 帥啊XD」。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻搶頭香，看好台積電來自AI半導體的營收在2024年占比達15％，尤其在全球AI供應鏈戰略價值水漲船高，有助開啟重新評價（re-rate）行情，將台積電股價預期從698元調到758元，與近期ADR亮眼表現相呼應。

此外，輝達、美超微兩大AI指標股在台股封關期間也分別大漲9.02％、36.55％，台廠AI概念股今日表現強勁，緯創、緯穎、世芯-KY、智原紛紛大漲逾半根漲停，技嘉更是開盤一字跳空漲停。在大型權值股紛紛上漲下，早盤台股預估交易量來到驚人的逾9,000億元。