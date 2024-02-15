《產業》臺紡織業前進DTG展 4天創逾2億美元商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】臺灣紡織業持續在國際上扮演機能性紡織品專業供應商的重要角色，並積極投入永續創新發展，為推廣臺灣紡織業國際形象及提升業者參展效益，紡拓會執行經濟部國際貿易署計畫，參加第十八屆「孟加拉國際紡織暨製衣機械展(DTG)」辦理聯合推廣活動，將臺灣的永續創新紡織商品推向全世界第二大成衣出口大國孟加拉，協助臺灣紡織服飾業者展現供應鏈合作創新的堅強實力，共同創造更寬廣的未來商機。

孟加拉國際紡織暨製衣機械展每年於達卡International Convention City Bashundhara(ICCB)舉辦一次，去年DTG展引近四萬名專業買主蒞臨採購，共有35個國家的1100家廠商參與，展出超過1600個攤位，為歷年來孟加拉最大規模的紡織暨製衣機械展。為期四天展會創造超過2億美元的商機，深具市場潛力。

為迎接2024年孟加拉市場商機拓銷，本次共計7家臺灣紡織先進業者聯合展出，包含:旭寬(NEW WIDE ENTREPRISE CO., LTD.)、興采(4433)(Singtex Industrial Co., Ltd.)、台富(1454)(TAIWAN TAFFETA FABRIC CO.)、力鵬(1447)(LI PENG ENTERPRISE CO.,LTD.)、福盈科技(Jintex Corporation Ltd)、鼎基先進材料(DingZing Advanced Materials Inc.)、國紡企業(LOVETEX INDUSTRIAL CORP.)等產業供應鏈共同聯合推廣並且舉辦新產品發布會，展現臺灣紡織供應鏈堅實競爭力。