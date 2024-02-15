開工開會也能愛地球！台北晶華推出「EcoMeet永續會議」專案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北晶華酒店為持續推動永續，優化並改造在 館內舉行的各式會議並全新推出「EcoMeet永續會議」專案，在友善環境、提升與會者身心靈健康的前提下，提供無塑且無一次性用品的會場佈置、食材來源可溯的餐點、以及放鬆身心的中場活動，與參加會議的客人攜手實踐環保永續以及聯合國SDGs永續發展目標，善盡地球公民的責任。專案20人成行、每人1,180元起。

台北晶華酒店一年承辦的會議場次約600場，服務人數約8萬人次，在政府機構與各大企業都將永續發展視為經營管理的重點目標時，提供一個符合與永續理念的開會場地以及相關服務內容，不但可以協助企業在外舉辦研討會議或各式活動時實踐永續目標，同時也讓晶華本身達到自我設定的永續規範，造福飯店、企業、與會者，以及地球大環境。

台北晶華全新推出的「EcoMeet永續會議」專案提供半日和全日的選擇。在場地布置方面，將鮮花換成盆裝的香草，有助於回收再利用。桌面的陳設也將寶特瓶裝水換成玻璃水杯，實現塑料零回收的目標。為了進一步減少紙張使用，現場將不主動提供會議用紙筆，並以數位化方式提供菜單與會議章程。預估每年可降低70％紙張使用，減少14萬張紙張浪費，共可省下2.07噸的樹幹砍伐。

會議中的餐點內容百分之百使用在地食材，以減低食物里程與碳足跡的消耗。選用友善雞蛋聯盟認證之放牧雞蛋、動物福利標章認證之牛奶，以及公平交易及雨林聯盟認證的咖啡豆。主廚規劃的餐點內容如同帶領與會者用味蕾環遊寶島，包括彰化紫地瓜綴芝麻、埔里時蔬藜麥塔丁、彰化韭菜燒賣、東港魚子燒賣以及雲林齋菜餃子等精彩的菜色。甜品方面有大湖草莓梅爾芭、屏東香檸米球、旗山香蕉磅蛋糕、萬丹紅豆達可瓦茲、北港海鹽花生軟餅乾以及彰化火龍果泡芙。

在軟硬體的變革之外，「EcoMeet永續會議」專案也顧及到與會者的身心健康福祉（Well-being），特別與養生太極大師、活力瑜伽老師、以及SPA芳療師合作開發身心舒活行程，為與會者在會議中間休息時，帶來鼓舞精神或是放鬆身心的健康活動。這不僅一掃會議的嚴肅或燒腦氛圍，增添活力與趣味，更啟發與會者對於自身健康狀態的關注。

同時，專案也規劃城市漫旅行程，與會者在會議後可以搭乘全台灣唯一觀光餐車巴士，在享受美食的同時，欣賞台北城市風光。更與綠色旅行標章認證的永續旅行品牌--「島內散步」合作，共同設計一系列文化探索行程，專業導覽員將引領與會者走進大稻埕老城區和赤峰街，感受台北的歷史文化和現代活力。

台北晶華酒店是全球性永續旅遊認證組織EarthCheck在台灣的首位會員，飯店在溫室氣體排放、能源效率節約和管理、生態系統保護、社會文化管理等10個永續發展面向上皆與國際認證標準接軌，晶華期望為業界設立標竿，也承諾持續執行與環境共生、共榮、共好的永續目標。