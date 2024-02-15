金選好禮賀新春 欣欣向龍產業興

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2024迎來甲辰龍年，經濟部產業發展署（產發署）特別推薦多款送禮自用皆宜的陶瓷、衣服、鞋襪、袋包等「MIT臺灣金選」產品，鼓勵民眾優先選購，也洽邀家樂福、生活工場、全國電子及歐都納等MIT微笑協力店，集結居家用品、家電、戶外機能衣等MIT微笑產品於春節期間提供優惠促銷，滿足民眾新年汰舊換新，添購好禮的需求，期盼大家以實際行動支持在地業者，讓產業欣欣向榮！

MIT微笑產品驗證制度自2010年起推動，經驗證符合臺灣製原產地認定條件及品質檢驗基準之產品得使用臺灣製MIT微笑標章，讓消費者易於辨識及選購優質MIT產品。另外，產發署自2014年起辦理MIT臺灣金選產品選拔活動，由眾多標章獲證產品中，遴選出兼具美感、質感及高性價比之產品，鼓勵業者持續提升產品品級。因應全球綠色永續與淨零排放趨勢，2023臺灣金選特以永續旅遊為主軸，希望引導業者積極開發具有Recycle(循環再生)、Reduce(節能減碳)、Reuse(重複使用)的綠色產品，經激烈角逐共有38家廠商、41款優質產品入選，並編撰「好享去綠遊」專書加以推廣，期許消費者多多購買綠色MIT金選好品，共同實踐綠色生活。

龍年春節向親友拜年時，民眾多會準備體面大方的好禮，表達祝福感恩心意，及安排到宮廟祈福或至戶外走春旅遊，去年入選MIT臺灣金選產品涵蓋陶瓷、衣服、鞋襪、袋包、文創積木、清潔防護等產品，可供伴手禮品、郊外踏青、登山健走、地方旅遊選購之參考。

為滿足歲末新春期間民眾除舊佈新的需求，產發署特地洽邀MIT微笑協力店提供居家生活用品優惠方案，如量販龍頭家樂福推出多款MIT微笑標章浴室織品，一直到2月15日都將以優惠價格供應，大家可趁此良機汰換毛巾、浴巾，讓家人的沐浴感受升級；生活工場在春節期間推出「金龍迎春生活開運」活動，實體門市贈送折價券在2月8日∼14日期間均可以使用，大家可多多選購MIT微笑標章紡織類產品；全國電子到2月29日都有「嗨購年貨節」活動，指定家電品項滿5000元即送500元的春節購物金，小家電滿額還可登錄抽龍年金條；新年穿新衣，歐都納到2月18日全體門市推出全面85折，VIP 8折的優惠，喜愛戶外的朋友可挑選當季單品走春旅遊。

此外， MIT微笑產品驗證制度已與環境部環保集點制度合作，鼓勵民眾新春期間出遊時多搭乘大眾交通工具，投宿綠色環保旅館，可順道蒐集環保綠點，再兌換MIT微笑產品，一起減少碳排放，降低地球負擔，同時對在地產業提供最暖心的支持。

有關MIT臺灣金選產品的功能特色及銷售通路資訊，請至臺灣金選官網(https://premium.mittw.org.tw/Home/ )查詢，並請關注MIT微笑標章粉絲團(https://www.facebook.com/smilemit/)，將介紹更多應景實用的MIT微笑產品，期盼大家以實際行動愛臺灣，支持用心深耕臺灣的業者，祝福大家新年快樂，闔家龍平安，心想事成，行運一條龍！