龍舞春風 觀光工廠迎新春

春節連假走春，觀光工廠是最適合闔家旅遊的好去處。推薦您春節連假不打烊的觀光工廠，還有多種產品限時優惠。快到觀光工廠讓您的新春假期充滿知性與歡樂。

農曆春節是親朋好友團聚一同出遊的好時機，觀光工廠提供了多樣化的產業旅遊新選擇，充滿歡樂、美學、教育及體驗的的觀光工廠最適合環島玩透透。北部可到八里和小朋友嚼爆米花留下對新春美好的美味回憶（卡滋爆米花觀光工廠樂園），再到桃園吃中式糕點下午茶（郭元益糕餅博物館）。中部可以體驗歐式風格的春節新年（妮娜巧克力夢想城堡），再到彰化購買滿滿年味的伴手禮（台灣優格餅乾學院）。南部的過年當然要犒賞五臟廟，牛肉和花枝丸都是桌上佳餚（裕賀牛觀光工廠、宏裕行花枝丸館），最後在宜蘭享受用世界知名台灣威士忌佐甜點（噶瑪蘭威士忌酒廠、亞典蛋糕密碼館），好吃好玩的觀光工廠讓您發現產業生命力。

經濟部自92年起推動觀光工廠輔導計畫，協助具有獨特產業文化、地方特色的傳統工廠轉型為觀光工廠，經歷20年努力成果斐然，目前通過經濟部評鑑符合效期共有158家。春節假期想來點不一樣的旅遊體驗嗎？結合知識教育與休閒娛樂的觀光工廠是您的最佳選擇。最新優惠資訊請參考觀光工廠自在遊網站https:// www.taiwanplace21.org.tw。