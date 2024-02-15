金龍年樂園走春遊 科技樂享新體驗

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在快速變化的數位時代，民眾體驗生活樂趣的最佳利器，非顯示科技莫屬。經濟部產業發展署推動「智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫」，促成創新顯示科技應用導入高雄義大遊樂世界、新竹六福村主題遊樂園、花蓮遠雄海洋公園等主題樂園場域，融合科技新玩法，提升樂園新體驗，是闔家大小走春的最佳首選。

經濟部產發署協助創利空間進行沉浸體驗服務設計，突破樂園以傳統機械裝置互動為主，將裸視3D的Mini LED顯示器結合AIoT感應，導入高雄義大遊樂世界的「5D鬼船」，讓民眾在鬼船宴會廳中，感受到3D魅影襲來的驚嚇；在無底洞關卡時，則可感受驚悚無限墜落感！目前方案成功帶動設施體驗人流提升48%，成效顯著。歡迎愛嘗鮮、想試膽的民眾把握新春優惠，嘗試5D鬼船的科技新玩法！

產發署亦輔導啟雲科技，結合創利空間的Mini LED顯示器，運用專利AI演算法推動3D內容的AR互動，打造「智慧3D裸視AR互動機」，導入新竹六福村主題遊樂園，讓民眾可與裸視3D內容進行多角度互動，創造沉浸互動趣味。此方案促成六福村可在不同節慶檔期推出不同3D裸視互動秀，與民眾近距離直接互動；春節檔期將是在南太平洋區侏儸紀公園推出3D裸視暴龍互動，想在叢林中感受被暴龍追逐打卡拍照的民眾千萬別錯過！

同時，產發署透過輔導亞旭電腦整合元太、英特盛、瀚宇彩晶的顯示技術，提供花蓮遠雄海洋公園的遊樂設施加值互動體驗。未來陸續將於「海底王國主題區」導入智慧AR水族館、透明顯示互動迎賓牆、AI多語翻譯服務台等多項創新應用，強化孩童的海洋保育理念。歡迎親子新春共同前往，除了認識海洋生物，也讓孩子瞭解環境永續的重要。

經濟部產業發展署自110年推動至今，已將智慧顯示應用導入零售、育樂、移動、醫療等超過30個指標場域，超過400萬服務體驗人次，同時帶動投資金額超過新台幣20億元。將持續推動產業朝向多元應用解決方案整合開發以掌握國內外商機，深化智慧顯示之整體價值鏈串聯，朝向2030年生活情境打造智慧生活顯示科技產業應用發展藍圖。