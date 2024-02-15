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長假前拉貨潮激勵 健鼎元月營收開紅盤

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PCB大廠健鼎（3044）今日盤前公告2024年元月份合併營收，初估為新台幣61.67億元，與2023年元月同期的46.62億元年增32.3％，與月增60％，創歷史次高，單月營收表現僅次於2022年元月的65.1億元。

健鼎表示，元月營收突破60億交出好成績，應與部分客戶因12月年終盤點遞延拉貨及2月春節長假提前出貨有關致。

而統計PCB廠元月營收，CCL廠台光電（2383）、金像電（2368）聯袂繳出單月營收新高成績單，成為PCB產業元月營收亮點。

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