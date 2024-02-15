《美股掃瞄》標普收復5000點 輝達躍升市值第三大

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受網約車平台Lyft和Uber飆漲帶動，周三美股主要指數強勁反彈，標普500指數收復5,000點大關，而以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤其亮眼。輝達（Nvidia）股價再創新高，並取代Alphabet成為市值第三大公司。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）的發言緩解了市場對於通膨的擔憂。他表示，即使未來幾個月通膨熱度有些超乎預期，但仍將持續朝著回到央行設定的2%目標邁進。

美國1月核心消費者物價指數（CPI）年漲3.9%，超出市場預期的年漲3.7%，且比聯準會所設定的2%目標高出近1倍，迫使投資人重新評估降息預期，並造成美股周二重挫，道瓊指數創下11個月以來最大單日跌幅。

周三收盤，道瓊指數漲151.52點或0.40%，報38,424.27點。標普500指數漲47.45點或0.96%，報5,000.62點。那斯達克指數漲203.55點或1.30%，報15,859.15點。費城半導體指數漲97.23點或2.18%，報4,565.41點。

標普500指數11大類股僅必需消費品類股和能源股收黑，分別跌0.19%和0.17%。工業股漲1.67%，漲幅最大；其次為通訊服務類股漲1.42%、科技股漲1.1%。

重磅科技股普遍上漲，給美股大盤帶來提振。微軟漲0.97%、亞馬遜漲1.39%、Alphabet漲0.55%、Meta Platforms漲2.86%、特斯拉漲2.55%。蘋果下跌0.48%。

「AI晶片王」輝達漲近2.5%，收在739美元，創下收盤歷史新高，市值來到1.825兆美元，超越谷歌母公司Alphabet（1.82兆美元），成為身價第三高的美股企業。輝達將在下周發布季報。

Uber宣布將砸下70億美元買回自家股票，股價應聲飆漲近15%，收在79.15美元，創歷史新高。

Lyft暴漲逾35%，收在16.39美元，其獲利優於預期，並表示自由現金流將在2024年首次轉正。

台股ADR全漲，台積電漲1.35%、聯電漲1.80%、日月光漲2.03%、中華電信漲1.04%。

標普500指數上漲與下跌股數比為為3.6：1，有37檔成分股創新高、4檔創新低。

那斯達克指數有92檔成分股創新高、68檔創新低。