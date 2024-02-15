大豐食品機械以客戶需求為導向 回購率高

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大豐食品機械廠創立20餘年來，堅持品質優先、創意領先、品管嚴先的經營理念，堅持提高顧客滿意度及提升食品機械水準為目標，在不斷地自我鞭策及努力革新中追求卓越。並不斷期勉自己以「誠信踏實、創新精進」做為經營準則，求新求變、毫不懈怠的堅持，因為大豐食品機械廠體認到品質、創意、品管是唯一能使企業永續經營的不二法則。

大豐食品機械廠採用精密設備和最佳材料，才能自信的提出永遠的品質保證。所有產品於出廠前，都會嚴格測試與品質管理，確保產品是否具備值得信賴的專業性能。該公司也特別重視和客戶之間的關係，仔細的傾聽、回覆，有效提供客戶特殊規格和生意需求上的建議，然後持續改良，直到客戶滿意為止。

大豐脫油機讓炸物更好吃

大豐食品機械出品的脫油機，影片/業者提供

炸物是許多人愛吃的美食，品項非常多，鹽酥雞就是經典代表，在夜市、街邊小攤、傳統市場中到處都能看到炸物的店家，生意的好壞除了食材、調味、油炸技巧外，很多人不知道，關鍵的秘訣是脫油。許多攤商都會使用脫油機，但是如果沒有控制好，脫的太過頭就會讓炸物乾柴而失去口感，所以好的脫油機能為炸物加分。

大豐食品機械出品的脫油機讓炸物保持最佳含油量，使用過的店家滿意度極高，這也讓大豐的生意蒸蒸日上。老闆娘吳金蓮舉例說，有家叫「大肚阿芬鹽酥雞」的攤商，以前使用別家脫油機，因為無法控制轉速，所以經常過度脫油而讓口感不佳，漏斗設計也不良，運轉時容易飛出炸物。她傾聽後就與設計部門討論，在設計上增加轉速調整的功能，並增高漏斗的高度。完成後讓大肚阿芬非常滿意，並願意錄影推薦。大豐就是這樣重視細節，處處貼心，每台機器的背後，都有許多使用者的建議，而口碑也就這樣一點一滴的建立起來。

大家都知道製作肉排時，為了提升口感，都會將肉片敲打壓扁，對專業的商家而言，都採用機器代勞。大豐食品機械廠開發的DF18鬆肉機，自製特殊強力馬達，可壓肉厚度3公分，代替人工敲打，省時又省力。壓肉時不易卡渣，操作簡單，清潔容易，專利的刮屑板可拆卸，讓清洗無死角。

大豐鬆肉機 代替人工敲打好方便

大豐食品機械出品的鬆肉機。影片/業者提供

大豐鬆肉機能有效加大肉片尺寸及鬆肉的效果，輾壓後的肉排賣相變好且容易入味增加口感，增強嫩化和鬆肉效果，賣相較佳。老闆娘吳金蓮說，豬排好吃的祕訣就是肉排在處理加工時要經過敲打，讓肉質變鬆弛，這樣醃製時也好入味，吃起來口感軟嫩。該公司出品的鬆肉機，最大的客戶群就是便當店，客戶滿意度極高。

大豐小旋風切菜機速度快不卡料

大豐食品機械出品的切菜機。影片/業者提供

大豐食品機械推出小旋風切菜機，全機採用#304不鏽鋼製造，自製特殊強力馬達，新型專利旋風刀，切菜速度快，切菜槽內不卡料，適用葉菜根莖類，切粗切細可自由搭配選購網片。可應用於吐司屑、胡蘿蔔屑、水餃、水煎包、菜包等餡料。自製自銷工廠直營，價格很有競爭力。

吳金蓮表示，這台切菜機除傳統的食品加工業採用外，許多家庭或玩家也會購買。近期也接到農場採購，用於畜牧飼料切碎，這是較特別的應用領域。她開心的說，由於我們的產品重視使用端的需求，所以都是在細節改良，讓使用者更便利安全，所以回購率相當高，口碑也是靠這些客戶幫我們口耳相傳。

大豐食品機械廠的產品系列包括有：磨豆米機、甘蔗機、牧草機、絞肉機、鋸骨機、磨泥機、大型果汁機、搖搖機、切菜機、年糕麻糬、刨冰機、削簽機、壓麵機、脫豆漿機。曾老闆說，馬達是機器的心臟，線圈的好壞，攸關品質。所以該公司的馬達線圈都是自己纏繞安裝，不買現品。也因為這樣的重視細節，買過他們家機器的客戶，回購率相當高。採工廠直營銷售，價格具競爭力，並提供客戶維修服務，歡迎洽詢。洽詢電話: （04）2620 2476