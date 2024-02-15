再改寫史上最賺紀錄 東陽1月稅前盈餘5.5億元、成長11.7倍

新年氣勢續旺，東陽（1319）繼1月AM（售後維修）事業營收衝高，15日自結1月稅前盈餘5.5億元，較去年同期更大增11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，為去年9月創高後，再度改寫史上最賺單月紀錄。
東陽說明，全球汽車碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，客戶訂單持續升溫，因此推升1月業績衝高。
東陽指出，為迎接OEM（原廠代工）、AM同步成長的市場需求，集團不斷整理整頓，擴增產能優化產線，生產高品質產品，穩定出貨，將滿足客戶旺季需求。
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新年氣勢續旺，東陽（1319）繼1月AM（售後維修）事業營收衝高，15日自結1月稅前盈餘5.5億元，較去年同期更大增11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，為去年9月創高後，再度改寫史上最賺單月紀錄。
東陽說明，全球汽車碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，客戶訂單持續升溫，因此推升1月業績衝高。
東陽指出，為迎接OEM（原廠代工）、AM同步成長的市場需求，集團不斷整理整頓，擴增產能優化產線，生產高品質產品，穩定出貨，將滿足客戶旺季需求。
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