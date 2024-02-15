春節送暖！ 北科大EMBA樂久社動員募年菜

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農曆春節期間，臺北科技大學EMBA樂久社於北科附工，舉辦愛心年菜寒冬送暖活動，北科大EMBA 執行長陳育威、鄭辰仰教授、魏銪志教授、活動發起人樂久社創社社長黃柏園、樂久社現任社長李冠儒、北科大EMBA學長姐們、桃園卓越扶輪社、桃園福泉扶輪社、住都大飯店、北科大管院EMBA校友會(TEAA)TEAA幹部群，一同參與小年夜愛心年菜寒冬送暖活動。

北科大EMBA以「四到精神」為核心目標，分別是：學到、玩到、交到、做到，今年由管理學院院長范書愷、EMBA執行長陳育威新增「心到」，意指有心的人就能將社會責任用於需要幫的家庭，也有一個溫暖的龍年。

本次活動師生動員近50人，共募得157份年菜，讓桃園區的有需要的家庭暖在心裡。

EMBA 執行長陳育威表示：「本次愛心年菜活動感謝樂久社全體學長姐共同完成活動，目前四到大家都做到了，更了不起的心到更讓人感動，有您們的愛心，社會更加溫暖。」

活動發起人黃柏園表示：「感謝北科大師長、學長姐，願意在小年夜這個寒冷天氣，讓桃園弱勢族群有明亮溫暖的力量，在龍年能更平安順利，由衷感謝大家支持。」

樂久社社長李冠儒表示：「感謝樂久社全體學長姐讓我有機會為桃園地區做小小貢獻，明年會將這份愛心力量傳承下去。」

管院EMBA校友會(TEAA)常務理事／經管系友會副理事長蔡耀德表示：「感謝發起人讓我有機會代表兩校友會組織，可以與樂久社共同做有意義的愛心年菜寒冬送暖活動，希望本次活動可以在未來帶動更多愛心活動，也讓大家深刻認識臺北科大關懷社會的愛心與使命，並永遠傳承下去，讓愛心公益成為我們的精神DNA。」