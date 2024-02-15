台指期早盤飆速 大漲逾400點

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台指期15日開紅盤漲勢強勁，高點來到18,652點，目前暫報18,571點，大漲486點，漲幅2.69％，成交口數約6.1萬口；小電子期上漲37.80點，報價960.95點；小金融期上漲14點，成交價1,688.4點。

美國勞工統計局公布1月CPI高於市場預期，扣除住房後的核心服務業通膨創2022年4月以來最大的月增率，且聯準會官員談話仍試圖淡化近期降息的可能性，包括理事Michelle Bowman表示目前預測何時降息仍為時過早、短期內降息是不適當的，里奇蒙分行總裁Thomas Barkin表示企業不會輕易放棄以漲價擴大利潤的做法、通膨壓力持續的風險依舊存在；根據CMEFedWatchTool，利率期貨價格隱含3月FOMC會議降息機率下滑至10.5％，5月FOMC會議降息機率下滑至43.8％。

第一金投顧分析，台積電仍將帶領台股往前攻擊，創新高後留意獲利了結賣壓。美國科技股龍頭指標NVIDIA、META、Supermicro仍在持續創下新高，整體而言AI相關多頭格局不變。整體而言，台股1月回測季線季線17,200又開始轉強後，目前持續上漲，多頭格局不變，強勢股可以續抱，過高18619後仍將呈現強者恆強的格局。美股Nvidia、META、SMCI等持續創下歷史新高，台灣的AI指標股廣達、技嘉、緯穎等可以留意。IC設計方面，龍頭世芯連續創下新天價，多頭格局仍然不變，IP相關將有好的表現。

台股產業中看好AI與IC設計，AI產業都有機會挑戰前高，而基本面方面，第二季業績就將開始上來，今年有業績撐腰，將是電子產業中的主流亮點。有基本面可以支撐走得長遠，相關組裝、機殼、散熱可以找機會來回做。

關注其它期貨交易情況，台幣黃金期貨成交價7,589點，大跌123.5點；布蘭特原油期貨上漲122點，來到2,550點；富櫃200期貨上漲95點，盤中暫報9,635點；臺灣生技期貨維持平盤，報價4,001點；半導體30期貨飆漲180點；成交價5,275點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,857點，上漲169點；美國費城半導體期貨上漲239點，來到4,587點。