生命力的新春啟航 基隆市政府協助身障者多元就業

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開工日各家企業紛紛搶辦開工春酒來迎接嶄新的龍年，基隆市政府率先提出「最有生命力的新春啟航方案」，不僅可以聆聽專業的音樂藝術，還能促進身心障礙者多元就業，支持身心障礙者自立，期盼鼓勵更多企業響應，讓身心障礙者擁有更多的就業機會。

身心障礙者職業重建是基隆市政府相當重視的課題，今年初首次以專業商演邀請三位身障藝術家，參加基隆市政府歲末聯歡會，由基隆市視障者生活重建協會規劃，邀請李依娜、許哲誠，以及陳建辰三位身障藝術家啟動音樂生命力方案。李依娜演唱「我的未來不是夢」，吸引市府同仁一起唱出未來的希望；許哲誠更以自己創作的歌曲「不敢問」，將晚會帶上高潮，感動在場同仁一起高喊：「爸媽我會好好愛你們喔！願你們身體健康，長命百歲」，在歡樂的氣氛中，更引動所有人對父母的感恩之情。

基隆市市長謝國樑為三位身障藝術家戴上圍巾，並引導視障藝術家上下台，讓三位藝術家感受到基隆市政府滿滿的溫暖與關懷。基隆市人事處處長陳世萍會後表示，因為這三位身障藝術家的表演，讓晚會除了歡樂更充滿人文關懷的溫馨氛圍，真的很棒！社會處楊玉欣處長表示，身障者最需要的就是機會，提供障礙者多元就業機會就從基隆市政府開始，希望企業一起來響應，提供他們更多工作機會，歡迎有興趣的企業團體都可以跟社會處勞資關係科聯絡，我們一起來設計更多身障者能貢獻長才的就業機會！

基隆市視障人數佔1,017人，基隆市視障者生活重建協會的成立，期盼能幫助視障者達到接納視力改變、找到適合自己的工作模式，理事長楊岱宏強調，協會將會努力陪伴每一位中途視障者走出來，重新復歸社會與走出人生低谷。社會處的身心障礙者職業重建，以家事服務類、餐飲旅遊及行政經營類為最大宗，未來將持續開發商家以更多元的職類設計以及雇主說明會來提供更多身障者就業機會。

勞動部為肯定基隆市政府促進身心障礙者就業之努力，在2023年頒發「地方政府身障就業促進業務進步獎」於本市，市府身心障礙者職業重建團隊將持續秉持專業信念，精進努力，推動多元化身心障礙者就業方案，促進身心障礙者就業核心價值，落實創新就業目標，幫助身心障礙者可以發揮潛能，適才適所，順利融入職場，成為事業單位重要的工作夥伴，希望將這份支持力量擴散到全市各個角落，鼓勵更多企業單位投入促進身心障礙者就業的行列，讓基隆成為最美好、最有愛的城市。