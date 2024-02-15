《商情》期銅觸3個月新低；大阪期膠連3紅；鐵礦石反彈；美棉漲逾2%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時報-商情早報

1.CPI高於預期，周三紐約期金下跌。

2.LME：02/14期銅收8197.00美元/公噸，跌63.00美元。

3.NYMEX：3月輕質原油跌1.23美元，每桶為76.64美元。

4.西德州原油下跌1.19美元，每桶為77.09美元。

5.02/14BDI運費指數為1582.00。

6.SICOM：天然橡膠3月期貨RSS3上漲6.00美分。

7.NYCE：3月棉花漲1.96美分，每磅為93.48美分。

8.CBOT：3月黃豆粉跌1.50美元，每公噸為343.30美元。

9.02/14TRJ-CRB下跌2.86，為270.19。

10.02/14 SGX 62%鐵礦石報每公噸129.54美元，漲0.41美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-CPI高於預期，周三紐約期金下跌；由於美國1月份消費者物價指數(CPI)漲幅為3.1%，高於原先預期的2.9%，暗示聯準會(Fed)並不會很快降息，並打壓金價，令金價跌至12月13日以來最低；終場收盤報價，4月黃金跌2.90美元，報2004.30美元；3月白銀漲0.24美元；4月白金漲18.40美元；3月鈀金漲74.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-需求疲軟，期銅跌觸3個月新低；因美國多數投資者仍釋放出看跌押注，加上倫敦金屬交易所(LME)銅庫存增加，凸顯了需求前景疲軟，以及供應過剩的擔憂，致倫敦(LME)銅價下跌，觸3個月以來新低，但由於中國採取了資金舉措來刺激經濟，則限制了銅價跌幅。終場周三指標期銅下跌63美元；期錫下跌106美元；期鎳上漲85美元；期鋅下跌2美元；期鋁上漲10美元；期鉛上漲18美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周三歐美原油跌逾1美元，由於美國原油庫存劇增，遠超市場預期，以及美國國會情報委員會主席表示，美國可能面臨的安全威脅，亦抑制石油需求，打壓油價轉跌，終場美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌1.23美元，報76.64美元/桶；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨下跌1.17美元，報81.6美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價不振，周三BDI指數微幅轉跌；受累於海岬型船運價減少近340美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價增加超過280美元所帶來的收益，令終場波羅的海乾散貨BDI指數結束連續3個交易日的漲勢，收盤微幅轉跌；其中最新報價BDI指數下跌3點，收1582點，跌幅0.2%；BCI指數下跌40點，收2436點，跌幅1.6%；BPI指數上漲32點，收作1582點，漲幅2.1%；BSI指數上漲5點，收作1052點，漲幅0.5%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-日圓疲軟，周三大阪期膠連3紅；隨著日圓兌美元出現疲軟，引發該國財務最高官員表示正高度密切關注日圓最近的走勢，此現象也使投資人更能負擔以日圓計價之大宗商品，令終場大阪期膠呈連續3個交易日收紅；其中大阪交易所OSE橡膠7月期貨漲1.7%，報每公斤288.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠3月期貨跌0.1%，報每公斤152.60美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨，適逢新年連續假日休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆和玉米期貨跌至三年低點，在基金拋售和美國供應增加預期的壓力下，今年迄今已跌近 10%，並處於 2020 年 12 月以來的最低水準，小麥下跌並觸及近一個月來的最低價格，另外，美元大漲也令美國穀物失去競爭力，終場3月小麥跌12美分，3月玉米跌6.5美分，3月大豆跌15.75美分，3月黃豆油跌0.95美分，3月黃豆粉跌1.5美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求堅挺，周三ICE棉花期貨創一年新高；由於期棉在基金買盤強勢推動之下持續上漲，以及需求強勁，加上供應緊張，同步提振期棉漲逾2%；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲2.14%，報每磅93.48美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國刺激希望，鐵礦石止跌反彈；因中國政府持續表示向陷入困境的房地產行業發出了一些支持刺激信號，企圖提振房地產市場的需求有所改善，加上中國主要鋼廠的鐵礦石庫存降至兩年多以來的最低水平，引發了投資者的樂觀情緒，致新加坡鐵礦石期貨價格止跌上揚。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸115.74美元；62%鐵礦石近月漲0.32%，報每噸129.54美元。(呂方維整理)(商品行情網)