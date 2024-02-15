WePlay情人節信義區出大招 線上線下狂放閃

最受歡迎的人氣社交桌遊APP《WePlay 線上桌遊吧》首度攻佔台北市信義區街頭！推出全台唯一WePlay愛的拍貼機，陪伴戀人們紀錄這甜蜜的時刻，現場發送限量告白氣球，鼓勵大家一起勇敢說出愛，線上線下合力出擊，共度最浪漫的情人節。

線上相遇線下相逢，WePlay全力應援單身貴族們，在昨(14)日情人節當天於台北信義新天地A8，推出以「愛的拍貼小舖」為主題的一日快閃活動，現場選用浪漫粉色打造夢幻空間，下載並登入WePlay即可體驗愛的拍貼機，紀錄美好時刻的同時，完成指定任務還可再獲得限量告白氣球，以鼓勵大家寫下愛的宣言。超應景的貼心設計，吸引現場大批民眾參與活動。此外，這次還特別邀請「太空狼人殺美少女RY」到現場與粉絲一起玩遊戲，嗨歌搶唱、有獎徵答等豐富的互動內容，成功為粉絲創造難忘情人節回憶。

浪漫不只如此，為感謝並回饋所有玩家在這一年來對WePlay的支持，當天WePlay更是特別獻禮，為2023年度各大榜單TOP玩家包下信義區A8電視牆，將他們的真情告白做為禮物播送，與廣大粉絲分享祝福與喜悅。遊戲的意義除了娛樂放鬆，更在於交友拓展視野、情感交誼，感謝每個互相陪伴的朋友，用心去生活，用愛去對待，與這個世界和平共處，在自己的世界中閃閃發光。「與你有關、皆是浪漫、與你相伴、此生不換」透過玩家的真愛宣言與甜言蜜語，邀請新舊玩友一同沉浸在高甜戀愛與勇敢告白的氛圍裡。

網路交友成為現代人認識新朋友的主要管道之一，但交友App遍地開花，單純憑照片交友的看臉模式，顯然已無法滿足使用者。《WePlay 線上桌遊吧》是一款將遊戲與社交結合的熱門 App，廣受年輕男女喜愛，豐富的遊戲類型包含益智桌遊、唱歌、畫畫等，推出的嗨歌搶唱、誰是臥底、太空狼人殺、你畫我猜等多款遊戲，更是夯翻年輕人，頻頻成為網路熱搜話題，而大多數的遊戲都融合高互動、團隊合作與社交性，玩家們可以在遊戲過程中盡情與同伴交流討論，結緣志同道合的朋友。

WePlay迄今在台灣已吸引了近百萬玩家，全球下載量突破1億次，近期更獲得Google Play 2023年度最具娛樂性應用程式的肯定，收穫無數玩家好評不斷說「我覺得這是個可以交友的軟體，很好玩超推薦我已經玩了快三年」「這個平台玩起來真的很方便，語音房可以從早上掛機到隔天都沒有什麼問題，心情好壞都可以發玩友圈，禮物有喜歡的都可以送人」。

WePlay團隊也表示，未來將繼續深耕台灣市場，致力為廣大玩家提供有趣好玩的產品，同時推動更多線上和線下的活動，提供大眾充滿溫馨且樂趣的體驗。