陳揆：過去一年做錯很多事 盼國人多擔待

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行政院長陳建仁15日出席「行政院113年新春團拜」坦言，過去一年做錯很多事，希望國人多擔待。他也提到，雖然現在是看守內閣，每一天都還是要往前進，做福國利民的工作，戰戰兢兢照顧國人日常大小事。

陳揆致詞時指出，今天已經是大年初六，是開春以後上班的第一天，看到大家精神抖擻，然後大家都很開心，這就是一個風調雨順、國泰民安的一個好徵兆。

陳揆也說，近日自我檢討，認為在過去一年做錯了很多的事情，請天主原諒，然後更重要的需要同仁能夠多擔待，當然也希望國人能夠多擔待個人做得不好的地方。

同時陳揆說，他希望地球永續、世界和平、風調雨順、國泰民安、社會安定、經濟繁榮、兩岸和平，然後全民大家都能夠很健康。

陳揆表示，今年還是會面臨很多國際的挑戰，不管是歐洲也好、中東也好，或者東亞也好，甚至南海地區也好，都會面臨很多區域經濟的挑戰，這些挑戰當然對我們國家來講就是不管在哪一個方面都需要全面全力以赴。幸好今年的1月份的時候，中央選舉已經通過。

針對中央選舉，陳揆說，從看到的國際上評論當中，台灣確實是一個民主國家，很難得看到一個和諧選舉，成果也是讓全民能夠來接受。並提到選完以後好像三個政黨沒有一個政黨是全贏，也沒有一個政黨是全輸，上天的旨意告訴我們說，台灣確實是不管朝野都一定要團結合一，當我們能夠團結在一起的時候，國家才能夠穩健的向前走，才能夠更溫暖、更強韌。

陳揆也細數過去政績，包含軍工教育加薪、經濟規模達到這個16年來的新高、公共建設大幅度的增加等等，包含兩岸關方面，認為政府多做得相當好。

陳揆也提到，社會福利照顧做的也相當的不錯，其中最重要的還是老化問題，應該用我們最大的決心。雖然是一個看守內閣，可是看守內閣的每一天都是要往前進，而且看守內閣的每一天都是要做福國利民的工作，戰戰兢兢來照顧國人的日常大小事，希望都把每個人照顧得很好，保持這樣熱忱。

陳揆最後再一次謝謝各部會的首長、政委、秘書長、副院長等人過去一年給他很多很多的幫助，讓他一個從來沒有來過行政院的一人，能夠在大家的幫助之下，做得相當的不錯。