給方法、增獎勵 疫後缺工方案協助近1,900人就業

為紓緩疫後景氣復甦的人力需求，勞動部勞動力發展署自112年5月1日起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，提供就業獎勵最高1.3萬元鼓勵失業勞工投入缺工職缺，目前已將旅宿業房務（含清潔）人員、餐飲業內、外場服務人員和航空站地勤業地勤作業與航機清艙人員納入專案範圍，截至113年1月，已協助近1,900人就業。

發展署表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」為與產業中央目的事業主管機關合作，共同設定專案職缺合理薪資，除由勞動部提供勞工就業獎勵每月最高1.3萬元及職訓津貼最高8,000元，同時也結合中央目的事業主管機關對產業的輔導資源共同推動，並由中央目的事業主管機關彙收職缺給勞動部來協助推介媒合。在媒合過程中，發展署所屬各分署就業服務人員會先確認職缺的內容及薪資條件，請業者敘明所需人員資格條件、工作內容及工作時間，並向業者宣導職務再設計等資源；推介求職者時也會向求職者說明工作內容與時間，適時安排提供求職者工作實作體驗，以促進供需媒合，並關懷職缺媒合情形，掌握業者人力招募所遇問題，提供協助。

透由方案的專案媒合過程，就服人員盡力找出求職者及雇主雙方的需求，並從中進行溝通協調，像是重度智能障礙的求職者小張，就成功獲得米其林港式點心餐廳「添好運」的工作機會。初期，小張在適應新工作過程中遇到困難，常常打破餐具，就服員即與添好運教育訓練部的主任合作，找出適合小張學習的模式和調整工作步驟，讓他能有效地融入企業。另外參與專案媒合的富士大飯店，亦肯定這個方案幫助飯店業者在面對疫情影響及人力短缺的挑戰時，能夠更有效率地招募到合適的員工。

發展署進一步表示，面對少子化青年勞動力逐漸減少趨勢，多家飯店業者運用職務再設計或善用科技，達到減少人力需求、善用中高齡勞動力以因應缺工。老爺酒店啟動「壯幫手募集計畫」，透過職務再設計，特別為中高齡員工提供更友善的工作選項，如增加工作時間的彈性，以及結合輔助工具以提高工作效率。旗下有著名連鎖餐飲品牌MoMo-Paradise壽喜燒的「三澧餐飲集團」，則運用職務再設計專為中高齡同仁調整工作內容，包括縮短工作時間至4-6小時，以及安排協助店鋪開門營業準備、前臺帶位及結帳等工作，也希望這樣的做法能夠吸引更多銀髮族投入餐飲業。高雄漢來大飯店則是延長員工完善的在職訓練期間，讓員工在房務工作上更得心應手，對於工作表現優異的員工，也有機會晉升為管理職，以鼓勵人才留任。水漾月明度假文旅是利用智能報到系統、客房智能客服、公共區域的掃地機器人及智能送餐機器人等，讓人力運用更有效率。墾丁夏都沙灘酒店，則是依照員工工作狀況調整工作量（打掃房間數），在疫情期間更是與員工共體時艱，無資遣任何員工，員工向心力十足，以上都是其他業者可以參考的做法。

發展署呼籲，建議業者可申請發展署「職務再設計」補助及專業諮詢輔導措施，協助雇主改善工作環境、機具設備，或重新設計工作方法、改造作業流程，並提供輔具補助（如護腰帶、備品升降機）每人每年最高10萬元，以適應中高齡者的能力及需求，加強開發中高齡者及高齡者、二度就業婦女等潛在勞動力，增加人力供給。