《其他電》搭半導體高成長列車 閎康今年業績戰新高

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【時報記者張漢綺台北報導】半導體檢測廠閎康(3587)自結2023年每股稅前盈餘為13.12元，受惠於日本熊本實驗室開始接單，1月合併營收為4.01億元，年成長11.01%，閎康表示，第1季營運可望淡季不淡，今年將逐季成長，全年營收可望年增雙位數，再創歷年新高。

閎康為半導體檢測領域龍頭廠，在全球半導體產業的重新布局中佔據關鍵角色，日本政府為實現先進半導體國產化的目標，大力支持半導體產業發展，並撥出高達2兆日元的預算，支持包括晶圓代工、記憶體等國際大廠在日本設廠，閎康於2019年成立日本名古屋實驗室，自成立至今，連年繳出高於公司平均的業績增長。

考量檢測服務需求強勁及就近服務台灣晶圓代工大廠等客戶需要，閎康於日本九州的熊本設立第二實驗室，並於2023年9月開幕，目前該實驗室已通過數個半導體大廠的認證。

閎康表示，熊本實驗室主要專注於材料分析(MA)，預計第1季將明顯貢獻營收，由於客戶需求保持強勁，閎康正著手評估日本第三實驗室建置計畫，今年日本實驗室營收可望較去年成長30%到50%。

在大陸部分，隨著大陸政府對半導體產業態度積極，大陸半導體廠正迅速擴大其在晶圓製造領域的影響力。根據國際半導體產業協會(SEMI)對中國大陸市場之預估，2024年將有18座新晶圓廠開始運營，產能年增率將從2023年的12%提升至2024年的13%，閎康在大陸市場布局相對完整，目前已有上海、廈門、深圳三個實驗室，第1季亦積極籌備蘇州第四實驗室，預計5月初開幕，在半導體檢測和分析方面，中國仍處於發展階段，競爭同業經驗相對不足，閎康能扮演公正第三方的角色，並長期與前幾大半導體廠合作，預期新設立之晶圓廠仍需借重閎康經驗，半導體檢測訂單亦樂觀看待。

閎康2023年合併營收為幣48.09億元，年增21.01%，毛利率35.29%，主因為產品組合差異及去年第4季熊本實驗室營收遞延至2024年所致，稅前淨利9.32億元，每股稅前盈餘為13.12元，年成長3.63%。

閎康1月合併營收為新台幣4.01億元，年成長11.01%，閎康表示，1月合併營收動能主要來自日本熊本實驗室，該實驗室於今年1月開始接單，並於第1季開始貢獻營收，預期第1季可望淡季不淡。

閎康表示，第1季營運可望淡季不淡，今年將逐季成長，其中MA營收可望年成長30%，全年營收可望年增雙位數，毛利率也會比去年好，法人預估，閎康今年營收可望年增18%到22%。