cama cafe「寄杯領取」功能上線 跨店領取、轉贈都OK

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為持續深化會員經營，新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe'今（15）日宣布推出「寄杯領取」服務，並於cama cafe' APP正式上線。消費者透過「寄杯領取」功能即可線上購買各式飲品寄杯與咖啡商品，且能夠於不同門市跨店領取，提供消費者更便利的服務體驗。cama cafe'同步提供開工一日限定活動，透過「寄杯領取」功能購買指定品項提貨券享買四送一優惠。

cama cafe'董事長何炳霖表示，cama cafe'以消費者為核心，持續優化咖啡購買的服務體驗。隨著「寄杯領取」功能正式上線，消費者可透過APP隨時購買寄杯且能夠跨店領取，使用上更為輕鬆便利，進一步實現cama cafe'「不簡單的咖啡簡單喝」的品牌精神。

即日起只要開啟cama cafe' APP，便可於APP首頁進入「寄杯領取」功能，線上購買咖啡寄杯與商品提貨券。各式熱銷咖啡飲品、精品手沖、咖啡豆與咖啡濾掛包等品項，皆能透過「寄杯領取」功能進行購買，再於需要時前往cama cafe'門市兌換領取，還可隨時轉贈給其他cama cafe'會員，大大增加使用的彈性。

為慶祝cama cafe' APP「寄杯領取」功能正式上線，cama cafe'也推出開工一日限定的「寄杯領取」首檔寄杯優惠。消費者於開工日2月15日，透過「寄杯領取」功能購買指定品項（cama經典拿鐵、cama經典美式、經典燕麥拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、不怕睡不著咖啡）4杯組，cama cafe'就會再送一杯，各品項每人限購2組。未來cama cafe'也將不定期推出「寄杯領取」專屬優惠，讓消費者輕鬆享受一杯高品質的好咖啡。