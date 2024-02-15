陸連29年提升國防預算 IISS：準備在印太打一場持久戰

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據美國之音引述知名智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）最新發表的一份報告顯示，大陸連續第29年提高國防預算，表明中國大陸在全球軍備競賽中強化其軍隊的決心持續不變。

設在倫敦的知名智庫IISS在2024年軍事平衡報告中說，中國大陸的國防支出2023年上升至1.55兆元人民幣，約2195億美元，年增長率為5.4％，「隨著北京在印太地區不斷強化其軍事態勢，中共領導人習近平意圖將中共解放軍打造成一支世界級的軍事力量。」

報告分析，中共提升其國防開支的方式表明，北京對潛在衝突的認知在改變，從期待取得快速勝利轉向為更持久和摩擦性更強的戰爭做準備。

IISS中國安全與國防政策高級研究員梅婭·諾文斯（Meia Nouwens溫玫雅）表示，中國大陸在慢慢地做出調整，為印太地區的「持久」戰爭整合解放軍和民間軍事動員。

諾文斯說：「中國大陸在從俄羅斯入侵烏克蘭中汲取教訓，開始為在印太地區的一場『持久』戰爭做準備，修訂有助於整合軍事和民間動員的法律。」

諾文斯還注意到，中國大陸最近採取步驟放寬後備役軍人和退伍軍人返回原部隊，並允許軍方使用民用基礎設施和燃料庫存。

該報告的編輯羅伯特·沃爾（Robert Wall）指出，中國大陸正在驅動軍事現代化努力的設計，放棄了以往多年將俄羅斯作為主要影響者的做法。

報告說，「中國大陸展現了不斷增強的力量投射能力，迫使西方和亞洲國家加強軍事合作作為一種抗衡。目前的軍事-安全局勢預示著未來十年很可能將更加危險。」

未來十年更加危險

該報告還表示，隨著烏克蘭及中東衝突的升級，世界各國在提升軍費支出。2023年，全球國防開支已經升至2.2兆美元，年增9％。

報告表示，全球軍費增加的主要驅動因素是已經持續了2年的俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭以及惡化的美中關係。

《新聞周刊》報導說，在印太地區，美中兩大超級大國的地緣政治緊張，越來越將該地區的主要國家推向親華盛頓或北京的陣營，雙方都提升對潛在衝突的準備。

從2022到2023，美國及其盟友澳洲、日本、韓國、台灣和菲律賓的國防預算增加了約7.4％，從9840億美元上升至1.05兆美元。

菲律賓是該地區唯一一個在2023年削減了軍事預算的國家。不過，菲律賓在過去一年與中國圍繞南海的爭端中，擴大了與美國軍方的合作，並強化菲律賓在該地區的戰略作用。

在美國印太地區的盟友中，台灣的軍費增加幅度最大。台灣因擔心中國大陸的入侵，將防衛開支增加了30億美元，增幅超過20％。

與此同時，日本開始軍費增長的多年計畫，2023年將軍費提高了10.5％。