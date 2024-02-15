線纜業1月營收普遍成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台電強韌電網計畫持續釋單助陣，國際銅價也止跌回穩，線纜業2024年1月營收普遍傳捷報，大亞1月合併營收突破23億元，創同期新高。

大亞1月合併營收23.33億元，年成長35.54％。大亞表示，1月合併營收創同期新高主因是大亞電線及漆包線出貨量增加及大陸漆包線出貨量回溫，以及大亞綠能售電收入增加。

華新1月合併營收135.49億元，年減10.64％，創同期第四高。華新線纜事業因台電強韌電網計畫而受益，銷售穩定增長。華新指出，華新不銹鋼事業1月雖調漲部分不銹鋼盤價，銷售卻因大陸不銹鋼市場需求不如原先預期而下減，加上1月國際鎳價比去年同期衰退近4成，儘管涵蓋印尼鎳生鐵及冰鎳等產品的資源事業全產全銷，銷售穩定，營收卻因鎳價下滑而走跌。

華電1月合併營收近4.68億元，年增幅高達85.39％。華榮1月合併營收9.66億元，年成長22.07％。大山1月合併營收2.94億元，年增幅41.8％。億泰1月合併營收3.21億元，年成長22.18％。

合機1月合併營收2.57億餘元，年成長69.44％。合機表示，合機1月營收成長主因是業主通知交貨較多,致超高壓及高壓線出貨量較去年同期增加。

宏泰線纜事業持續成長，但停產銅箔基板，致使1月合併營收降至近4.06億元，年減6.63％。