《美股》分析：輝達勢如破竹 是否變盤看「它」；留意修正性拉回

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，無論第一次降息是什麼時候，我認為市場應該擔心聯準會所擔心的事，即太快降息以及不得不再度升息，對於這波上漲而言，這將是大災難。

在談到輝達股價再創新高及市值超越Alphabet成為美股身價第三高的企業時，Dollarhide表示，市場認同輝達是AI之王，但如果該公司的季報表現欠佳，如果他們沒有超出投資人期望很多，那麼盤後可能崩跌個20%或30%。輝達將在美東時間下周三（2/21）發布季報。

●CFRA首席投資策略師Sam Stovall在談到周二美股大跌時表示，市場之前因種種數據而進入超買，但現在尚未來到超賣區。在我看來，因為出現一些修正，短期內美股可能仍有些脆弱，但我並不認為美股會下跌超過10%。我認為這會比較像是修正性的拉回，是市場進一步走高之所需。

●US Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示，1月的CPI通膨報告可能使聯準會首次降息的時間從投資人最初預期的3月延後到今年下半年，但美股漲勢尚未結束，周二美股大跌使估值較符合基本面。