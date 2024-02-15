50年老公寓能買來投資？專家：有「1情況」再買

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大齡老屋歷經多年使用，結構逐漸脆弱，甚至不適合居住，但許多老屋座落位置佳，民眾看上其投資效益，也因此至今依然是熱門物件。PTT上有鄉民就提到，最近看上一間屋齡50年的蛋白區公寓，經過一番考量，仍猶豫是否該入手。

他接著表示，該物件周遭生活機能還不錯，距離捷運站走路8～10分鐘，但因屋齡超過50年，向幾間銀行詢問貸款卻頻頻碰壁，不是對方不承做，就是能貸的成數不高。他不禁思考，若買來出租個幾年，屆時屋齡達60年，恐怕要脫手已經不容易，好奇這類型的物件，除了等都更之外，有無其他誘因？

其餘網友多半認為關鍵點取決於物件的地點、屋況以及入手價，「爛到不能住就都更了，不想等就加價賣給下一手等」、「台北市60年老公寓也有人成交」、「便宜治百病，只怕不便宜」、「買來出租的我看有7成，買來等都更的也有3成。50年以上買來自住的，這種人鳳毛麟角」、「確認一下距離捷運站是否有在500m內，有的話或許還能賭一下TOD的可能，超過的話大概連都更都不用等了，直接等垮掉比較快」。

台灣物業管理學會理事長郭紀子曾提醒，以建築物的耐用年限50年來舉例，如果買大於30年的中古屋，必須承擔的風險就會相對較高，可能歷經10至20年就必須有換屋的打算，否則建築結構上也可能遭到破壞影響安全；因此建議中古屋的年分不能過於老舊。

消基會董事暨房委會委員張欣民也曾表示，有民眾會為了自住兼投資使用，購買老屋等都更、改建，但屋況較差的房子，整修裝潢費高，且計算時間、金錢等成本未必划算，還有可能因為政策、人造因素等，改建規劃一拖再拖，甚至不了了之。他認為，若是為了投資，前提是「購入價格要便宜」，才具有投資報酬效益。