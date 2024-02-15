助債務重組 旭輝出售雪梨住宅地60％權益

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大陸地產商陸續出售海外資產套現，應對財務危機。地產商旭輝公布，出售雪梨物業的60％權益，買方為SH South St Leonards Pty Ltd，代價為6,630萬澳幣，相當於約3.4億港幣。截至15日10點30分，旭輝股價跌4.13％，報0.232港幣。

公告指，該物業涉及澳洲雪梨聖倫納茲的16幅相連地塊，佔地約8,700平方公尺，預期將開發為五幢作住宅用途的公寓樓，總建築面積約為22,800平方公尺，該物業已取得開發許可，惟尚未動工。該物業分別由旭輝旗下間接非全資附屬公司及Greaton持有60％及40％權益。Greaton亦會悉售該物業的權益，涉資4,420萬澳幣，相當於2.3億港幣。

買方為日本上市公司積水房屋株式會社的全資附屬公司，是澳洲的住宅物業發展商及建築商。

公告指，扣除將由旭輝承擔的銷售代理佣金及其他開支約為85.85萬澳幣，及償還一家金融機構授予的用於收購及開發該物業的授信約3,290萬澳幣後，旭輝預計，出售項目虧損約1,112.85澳幣，相當於5,686.7萬港幣。而旭輝出售事項所得款項淨額估計約為3,254.2萬澳幣，擬用作支持集團境外債務重組。

旭輝指，為緩解境外流動資金壓力及為業務營運提供資金，集團一直積極尋求出售境外資產的機會。受澳洲升息及建築成本上升影響，預期該物業的融資成本及開發成本將會上升。集團認為，出售事項可避免產生前述額外成本及境外流動性進一步承壓，並把握於雪梨現行物業市場出售該業權益的良機。