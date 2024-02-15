2／15盤中熱門焦點股

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今（2/15）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）東南亞大擴產 火力全開 散熱三雄展笑顏

散熱三雄雙鴻（3324）、建準（2421）、奇鋐（3017），今同步開高之後，欲小不易，奇鋐還一度攻頂，迄上午10：21的市場，分別暫報大漲9.17%、9.38%及4.53%。

散熱三雄因AI需求樂開懷，搶建新產線動作不斷，且有志一同鎖定東南亞進軍。其中奇鋐動作最快，其越南一廠估今年4月量產，緊跟著雙鴻泰國水冷產線也將在今年第四季開始貢獻營收，至於建準菲律賓新廠則敲定今年農曆年後動土。

看好水冷式散熱將在2025年超越氣冷，雙鴻集中火力擴大水冷產線布局，今年初估資本支出上看12億～15億元。

為擴大水冷布局，雙鴻除於去年宣布斥資20億元打造新營運總部，並將實驗研發中心和測試產線納入規畫，以堅實研發實力外，也規畫於泰國和墨西哥擴產，其中泰國水冷產線「腳程」較快，預訂今年第四季就會開始貢獻營收，至於墨西哥設廠計畫雖在籌備中，但已是「箭在弦上」，目標鎖定2026年前，完成中國大陸產能占5成、泰國廠和墨西哥廠各占3成、2成的產能布局。

為因應客戶需求，建準積極展開菲律賓擴產，菲律賓新廠將在春節後舉行動土典禮，預訂今年內完工，並於2025年投產，隨著新廠加入營運陣營，菲律賓產能占比也可望由去年底的6％，快速躍進至2到3成。

建準今年資本支出估為11億元，其中菲律賓新廠依建廠進度預估將支出6億元，至於餘下近5億元的資金將用以支付常態性的設備汰換維修。

奇鋐因AI 3D VC訂單看增，持續擴增越南產能，越南一廠預訂今年4月進入量產，繼一廠之後，二廠也即將加入產線布局，奇鋐表示，二廠最快在今年下半年就會投產，不過初期僅會先「少少做」，儘管如此，初估今年奇鋐來自越南廠產值貢獻仍達到100億至150億元，法人指出，若兩廠並發，且全數進入全產，估越南產值貢獻有望拉高至250億元。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（2）AI伺服器加持 緯創緯穎英業達按讚

開年首月雖為電子業傳統淡季，但在AI伺服器出貨動能挹注下，緯創（3231）與旗下緯穎（6669），和英業達（2356）等代工廠，單月營收皆交出雙位數年增的亮眼表現。

受惠消息面激勵，緯穎開盤一度攻頂，緯創與英業達也定步趨堅，迄中場10：34的市價分別暫報上漲1.77%、5.22%及2.3%。

緯創PC及顯示器等三大產品線，1月出貨動能全面較2023年12月走滑，其中筆電出貨130萬台、月減28％，桌機出貨70萬台、顯示類產品出貨80萬台，皆月減逾1成，不過單月合併營收月減幅9.9％、為672.99億元，年增22.4％，站五年來新高、亦是歷年同期第三高。

除受惠AI伺服器出貨動能續暢旺，來自緯穎的業績加持，也為緯創挹注利多。緯穎元月營收月減7％，但年增14.4％、以187.88億元站上歷史高點。

在Tier 1的大型CSP（雲端服務提供商）正如火如荼地進行AI軍備戰之際，緯穎於高單價的GPU AI伺服器領域中，現階段雖非屬主線競爭者，但CSP客戶端ASIC架構專案出貨逐步放量，帶動緯穎2023年第四季的AI伺服器業務已推升至達整體營收的20％。

緯穎對2024年伺服器產業及自身營運皆持樂觀看法，預期2024年業績不但將回歸成長正軌，手上AI伺服器專案也將優於2023年，為其挹注後市營運的雙成長動能。

至於英業達1月筆電出貨與上個月持平、達150萬台，單月合併營收則是年、月雙增，達441.29億元，年增幅18.5％，亦是近五年來新高，並為歷年同期次高。

英業達雖因部分出貨予中國CSP客戶的AI伺服器訂單，受到美方新一波高階晶片出口限令影響，但內部並未下修業務目標，預期隨AI伺服器產品2024年出貨放量，其比重將在英業達整體伺服器業務中翻倍拉升，同時帶動其伺服器業務有雙位數年增表現。

另隨PC產業逐步回歸常態的季節性走勢，緯創與英業達皆預期第一季出貨動能將修正，分別有高個位數及雙位數的季減幅。不過法人則預期，在AI伺服器相關產品出貨挹注下，緯創與英業達單季營收的季減幅將明顯收斂至1成以內，至於緯穎則可望在AI伺服器及專案進一步放量下，交出淡季不淡的第一季業績。（工商時報 翁毓嵐、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：龍年春節期間ADR累計漲逾11%，上季決配息3.5元、6月13日除息，另，元月營收雙升，創同期新高、歷史第四高，盤初股價飆升逾50元、衝上709元新天價。

2.麗臺(2465)：AI伺服器加持，上季轉盈、去年虧損收斂，跳空漲停挺進百元及歷史高。

3.緯創(3231)：輝達市值飆美股第三大，AI概念股集體噴發，晨間大漲6%，站上半年高價。

4.昆盈(2365)：轉型效益逐漸展現，1月營收8136萬元，月增20.21%、年增57.73%，盤初帶量飆漲停，買單高掛逾1.4萬張。

5.華泰(2329)：AI強勢股，今年營運續看旺，股價大漲逾7%。

6.技嘉(2376)：1月營收登天+輝達市值飆美股第三大，聞訊飆漲停，登半年高，惟盤中反壓增強，漲幅縮減至約8%。

7.智原(3035)：攜手英特爾和Arm開發64核系統單晶片，股價大漲。20日法說會登場。

8.聯電(2303)：1月營收190.14億元，月增11.98%、年減2.94%，19日受邀小摩法說，盤初彈回5日線上。

9.世界(5347)：1月營收雙降，但寫同期第三高，Q1淡季估落底，股價開高叩關月線，但旋即反壓增強。

10.東陽(1319)：1月營收22.88億元，月增7.16%、年增52.75％，再登最強元月，惟漲多賣壓增強，股價開高走低。

11.裕日車(2227)：1月營收33.26億元，月增72.96%、年增35.15%，但股價續跌、失守170關。

12.耿鼎(1524)：1月營收2.51億元，月減0.39%、年增71.46%，股價重返5日線上。

13.智伸科(4551)：1月營收6.9億元，月增55.33％、年增18.83％，新品可望續催速，盤初強漲逾4%，一舉飆過5日線、月線。

14.中華(2204)：1月營收為47.61億元，年增65.86%，盤初股價續漲逾3%，衝去年12月26日來波段新高。

15.麗清(3346)：1月營收8.25億元，月減24.04%、年增64.45%，另短均下行，盤初延續跌勢，逼近前低。

16.堤維西(1522)：1月營收為18.44億元，月增26.66%、年增23%，盤初漲逾3.5%，飛過季線。

17.巨鎧精密-創(2254)：1月營收為0.31億元，月增106.72%、年增75.47%，盤初股價一度躍過5日線，但盤中又翻黑。

18.宇隆(2233)：1月營收達3.39億元，月增25.41％、年增43.58％，創新高，盤初股價飆升逾9%，飛過5日線、月線。

19.聯嘉(6288)：1月營收4.53億元，年增30.18%，股價漲逾6%，收復全短均。

20.榮成(1909)：1月營收持穩40億元關、本業獲利回升，惟受匯損拖累而小虧，稅前每股虧損0.01元，股價高檔震盪反應。

21.威剛(3260)：1月營收35.65億元，月增13.35%、年增63.75%，Q1獲利拚穩高檔，盤初股價漲約2%，收復5日線、月線。

22.鈊象(3293)：1月營收13.11億元，月減1.03%、年增14.08%，稅前EPS 5.63元，但漲多賣壓出籠，股價回落近3%，摔下5日線。

23.橘子(6180)：1月營收8.57億元，月增28.31%、年減28.12%，節前遭外資連賣3日，盤初放量重挫逾7%，跌破70關。

24.青鋼(8930)：1月營收月增0.46%、年增94.94%，股價大漲逾6%反應。

25.川湖(2059)：跟隨輝達漲勢，龍年紅盤超靚，亮燈漲停。

26.業旺(1475)：1月營收年增44%，早盤放量走高逾7%。

27.德淵(4720)：1月營收年增64%，晨盤奔上漲停16.35元，挺進一個月高。

28.藥華藥(6446)：台灣第一、唯一入選標普全球永續年鑑，盤初走揚逾4%。

29.金像電(2368)：1月營收為34.04億元、年增68.94%，搭上多頭列車，漲停表態。

30.合世(1781)：防疫概念股加持，1月營收年增100%，開盤即亮漲停16.20元，一舉收復所有均線。

31.中裕(4147)：愛滋病用藥獲美FDA授與快速審查認定，晨盤揚升4.3%，寫進5個月高。

32.昱展新藥(6785)：獲印度專利，開盤即攻頂399.5元，改寫天價。

33.王道銀行(2897)：1月每股盈餘0.18元，晨盤彈升3%，重登半年線。

34.鈞興-KY(4571)：元月營收創新高，龍年開春飆漲停，改寫近2年高。

35.奇鋐(3017)：元月營收登天，散熱族群淡季不淡，盤初亮燈觸頂，改寫天價534元。

36.緯穎(6669)：輝達市值飆美股第三大，AI概念股嗨翻，跳空漲停登天價後打開，漲幅一路下滑至約1.5%。

37.大量(3167)：1月營收1.51億、年增34.96%，盤初亮燈攻頂，挺進波段高。

38.力鵬(1447)：前進DTG展，激勵股價漲逾3%，收下季線。

39.盛達(3027)：元月營收年狂飆278%，早盤放量勁揚逾4.5%。

40.嘉澤(3533)：AI題材太火，底部墊高拚漲，紅盤日一早順利攻回千元。

41.台光電(2383)：三大法人連7買，消息面、籌碼面雙夾攻，強勢觸漲停。

42.帆宣(6196)：台積電大漲，家族成員笑開懷，今早大漲3%以上，敲進150元。

43.育富(6194)：1月營收1.30億元，年增73.21%，一舉跳空漲停。

44.雙鴻(3324)：AI伺服器和液冷散熱有亮點，強拉半根漲停板再創高。

45.豐藝(6189)：輝達產品帶旺元月營收登頂，開盤跳空漲停、鎖在68.4元。

46.中砂(1560)：受到台積電大漲激勵，一度站上235元波段新高，拉逾半根漲停板。

47.橋椿(2062)：1月營收年增翻倍，早盤勁揚6.6%，目前稍有拉回，仍站穩所有均線。

48.弘憶股(3312)：1月營收年月雙增，外資5日回補618張，盤中最高來到27.4元，目前維持5.6%漲幅。

19.聯發科(2454)：1月營收年增98%，寫歷年同期新高，股價隨台股龍年開高勁揚。

50.M31(6643)：今起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次，股價衝上1810元後，漲幅縮減。

51.世芯-KY(3661)：搭AI快車，今年獲利上看五個股本，股價大漲再創高，股王地位穩固。

52.聯詠(3034)：本季營收估季減7.9%至11.6%，股價開低，仍看好PC換機潮可期。

53.新唐(4919)：今年庫存壓力減輕，但需求仍受影響，股價開高後壓回。

54.裕民(2606)：海岬船淡季飆漲，1月營收寫單月第三高，股價上攻相對強勢。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）1月營收年增逾6成 宏碁資訊強勢

雲端服務商宏碁資訊（6811）今開高後欲小不易，迄中場11：01的市價暫報294元，大漲5.95%，表現不錯。

宏碁資訊結算1月營收10.94億元，較上月成長23.4％，較2023年同期大幅成長65.65％。該公司表示，除了2023年1月適逢農曆過年，基期較低，另一方面也因為新增高科技製造商客戶，為其提供雲端及軟體服務，推升1月營收大幅成長。

另一家系統整合商邁達特（6112）1月營收17.42億元，年增20.55％，月增4.9％。

宏碁資訊與邁達特兩家系統整合及雲端服務商，2024年1月均繳出營收月增、年增的雙增成績單。業者表示，1月及第一季通常是系統整合及雲端服務商的淡季，但2024年開春反而呈現淡季不淡，也因此嗅到景氣回溫及雲端服務的強勁需求。

宏碁資訊2023年營收為75.46億元，創歷史新高，並已連續第三年持續創高。展望2024年，該公司認為，隨著雲端服務逐漸成熟發展，客戶對於雲端加值和顧問技術服務的依賴程度逐漸提高。

特別是生成式AI所帶來的技術翻轉，促使雲端服務需求迅速擴展。企業在導入雲端服務的同時，也同步關切資安部署。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（5）台積電飆709元寫歷史新頁後 老手驚見1事急了

農曆春節期間台積電ADR大漲，刺激台積電在開工日一度飆漲超過9%，將歷史新高價推進至709元，不過有網友發現台積電觸及709元之後，馬上遭遇沉重賣壓，好奇賣壓究竟從何而來？引起熱烈討論。

該名網友在PTT論壇提到，台積電遭遇一度龐大賣壓，瞬間就回到700元以下，他推測可能原因，「國安應該前陣子就出清獲利了結，投信感覺台積電量也沒那麼多，八大（官股）倒是很有可能，最後難道是散戶龐大賣壓？」

許多網友認為是前次歷史高點688元大學長的賣壓解套，以及眾多散戶獲利了結，「688T散戶」、「被套很久的學長們」、「換709學長入伍，688大學長離營」、「外資600接了一堆，也可能是獲利了結。」

此外，有內行人點出3個可能原因，又看到台積電無法站穩700元，果斷先撤出資金，「站不穩700，當然先閃了」、「套牢賣壓、外資出貨，內資也不會希望GG漲太高壓價，看到700齁不住就先出了」、「看能不能站穩700吧，重要觀察指標。」

工商財經報導，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻將台積電股價預期從股價預期從698元調到758元。外資分析師則指出，近年台積電ADR溢價幅度落在10至20%區間，即為符合經驗且相對合理位置，若衝上700元，溢價幅度會降至14.2%左右。（中時新聞網 郭宜欣）

（6）比特幣重返5萬美元帶旺板卡廠 麗臺飆漲停

全球市值最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格重返5萬美元（約新台幣157萬元）大關，板卡廠今天龍年紅盤開出補漲行情，麗臺飆漲停103.5元，青雲盤中漲逾9%，撼訊漲逾6%。

搶攻人工智慧（AI）伺服器商機的板卡廠技嘉今天早盤觸及漲停價370.5元，隨後漲停打開，漲幅維持在9%左右；華擎漲逾5%。其他AI類股多數走揚，緯創與廣達皆上漲超過5%。

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受到市場預期今年稍晚將降息，以及美國監管機構1月批准比特幣指數股票型基金（ETF）的提振，比特幣價格14日彈升5%、突破5.2萬美元，為2021年12月以來高點，總市值再次突破1兆美元。

美國證券管理委員會（SEC）基於保護投資人考量，先前一直拒絕所有現貨比特幣ETF上市，直到今年1月立場大轉彎宣布批准，對比特幣來說是一項重大變革，提供機構和散戶投資人參與交易，卻無須直接持有，為歷經一連串醜聞的加密貨幣產業注入一劑強心針。（中央社）

（7）家登1月營收創同期新高 股價攀至446.5元天價

家登自結1月營收新台幣4.93億元，創同期新高，年增約57%，激勵今天股價走高，盤中衝上446.5元創新天價，大漲35.5元。

傳載方案商家登表示，光罩、晶圓載具產品營收增加，及子公司家碩的機台設備產品業績增加，是1月營收較去年同期大幅成長的主要動力。家碩1月營收1.05億元，年增126.74%。

家登預期，第1季延續強勁出貨動能，營運可望穩健表現，隨著半導體產業景氣回溫及航太客戶需求熱絡，今年營收將可逐季攀高。

家登指出，落實在地服務及提升效率是今年營運重點，在歐美市場將有服務團隊及倉儲系統，提供客戶即時服務及快速出貨；昆山廠則加速量產全系列產品，期能滿足大中華地區需求。（中央社）

（8）政府停招陸客團 觀光旅行社、飯店等族群臉色鐵青

政府在農曆年長假期間，突襲宣布停招陸客團，使上市櫃觀光旅族群大驚失色，今開紅盤在台股一度大漲逾600點，迄中場11：24的加權價指數仍強漲562點之際，盤面上觀光族群卻大多臉色鐵青，尤其是旅行社與觀光飯店等相關股票，跌勢相對慘重，令人側目。

上市櫃觀光族群，迄中場11：24止，跌幅約在3%~8%區間者，包括晶華（2707）、夏都（2722）、雄獅（2731）、寒舍（2739）、雲品（2748）、鳳凰（5706）、漢來美食（1268）、燦星旅（2719）、六角（2732）、易飛網（2734）、富野（2736）、山富（2743）、五福（2745）、亞都（5703）、老爺知（2704）與洛碁（8077）。

對於兩岸恢復觀光交流是否遙遙無期？陸委會主委邱太三在今（2/15）日出席行政院新春團拜時指出，「整個球是在對岸」，需要平等互惠，對國內業者也才有交代。（工商時報 數位編輯）

（9）1月稅前盈餘5.5億史上最賺 東陽笑開懷

東陽（1319）在元月營收與獲利雙雙在盤中陸續傳來佳績下，股價開高震盪走高，迄中場11：52的市價暫報88.1元，勁揚3.65%，表現不錯。

新年氣勢續旺，東陽繼1月AM（售後維修）事業營收衝高，15日自結1月稅前盈餘5.5億元，較去年同期更大增11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，為去年9月創高後，再度改寫史上最賺單月紀錄。

東陽說明，全球汽車碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，客戶訂單持續升溫，因此推升1月業績衝高。

東陽指出，為迎接OEM（原廠代工）、AM同步成長的市場需求，集團不斷整理整頓，擴增產能優化產線，生產高品質產品，穩定出貨，將滿足客戶旺季需求。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（10）1月營收續登峰 辛耘飆近半年高價

半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)受惠時序步入交機高峰期，2024年1月營收續「雙升」再創7.35億元新高，今（15）日龍年開紅盤開高後獲買盤敲進，放量飆升9.48％至242.5元，創去年8月中以來近半年高價，成交量已突破1.07萬張，為去年11月中以來近3月大量。

辛耘目前主要為再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務，去年前三季營收為設備代理70％、再生晶圓及自製設備製造約30％。自製設備主要為濕式製程、暫時性貼合及剝離，前者在先進封裝領域有不錯斬獲，也可應用在微機電（MEMS）、mini/micro LED等領域。

受惠時序步入設備交機高峰期，辛耘營運動能自去年下半年起轉強，12月營收創7.17億元新高，帶動第四季合併營收達19.39億元、連2季創高，全年營收成長達22.34％、以69.11億元連3年創高。隨著2024年1月營收以7.35億元再創新高，首季營運可望淡季不淡。

法人指出，台積電因應客戶需求加速擴增CoWoS先進封裝產能，身為供應鏈的辛耘自製濕製程設備進入交機高峰期，營運可望持續受惠，配合再生晶圓需求有望復甦，看好辛耘今年營運維持強勁動能，營收有望續繳雙位數成長、連4年創高。（時報資訊 林資傑）

（11）金龍報喜 矽光子有底氣 旺矽飆天價

台股今盤面的科技股多龍飛鳳舞，AI仍最吸金，除此之外，矽光子概念股不輸陣，前鼎(4908)盤中受激勵攻上漲停，1月營收也大力助攻概念股，旺矽(6223)噴量飆天價302.5元、穎崴(6515)勁揚逾9%，聯亞(3081)續漲、已連7揚，華星光(4979)、矽格(6257)等強勢上漲。

AI帶動矽光800G時代來臨，可插拔式光收發模組因發展成熟、成本低、通用性高，已成為市場主流。聯亞日前在法說會中，釋出矽光800G產品放量的好消息，資料中心傳輸升級，為光通訊廠商帶來實績，今日股價再走高至139.5元，已連7揚，挺進逾9個月高。

營收部分來看，旺矽1月營收6.8億元、年增18%，創同期新高，近日獲法人積極加碼，其中以外資最挺，今日盤中放量走強逼近漲停，飆上302.5元新天價；華星光1月營收逾2億、年增近30%，三大法人連6個交易日偏多操作，目前股價放量走揚3.4%；矽格1月營收13億，月、年雙增，為4個月來新高，今日股價走揚逾4%，站回所有均線之上。

分析師表示，今年預期矽光子技術與產品將會更快速發展，矽光子技術將導入電路板、載板與晶片內連線，提高資料傳輸速率的研發將持續推進。今年發展三大焦點在於800Gbps光收發器量產進度、1.6Tbps光收發器開發進度，以及5.12Tbps共封裝光學技術開發進度，概念股皆可望受惠。(時報資訊 邱致馨)

（12）利機2024獲利看俏 紅盤股價靠攏百元大關

利機(3444)今年元月單月合併營收7241萬元，月減少5%、年增加24%，表現符合市場預期。利機指出，隨著半導體產業緩步回升，預期多項計畫將陸續回收成果，今年獲利成長可期。利機金龍年開紅盤強勢走高，盤中漲幅約4%，股價最高達99元，持續靠攏百元大關。

利機指出，台系封測廠產能利用率持續提升，加上農曆年前拉貨因應，主力產品年增表現均成長，分別為封測相關成長17%、驅動IC相關成長14%，其中單一產品表現最佳為Capillary(封裝用銲針)年增35%，次之為Chip Tray(COG晶粒運送載盤)及COF Tape包裝用間隔帶(Emboss)分別年增28%及16%，今年穩定成長態勢不變。

利機表示，屬佣金交易模式的半導體載板類，首月表現相較去年同期持平，是今年穩定成長產品，利機近幾年積極提升邏輯載板佔比，已提升至約五成，預期今年可再提升邏輯載板佔比，持續優化產品組合，貢獻實質獲利。

展望後市，隨著半導體產業緩步回升，加速先進封裝產能，可望帶動利機各主力產品穩定成長，且積極展開全面獲利提升計畫，提高自有產品比重及多產品群供應的拓展策略，預期多項計畫將陸續回收成果，挹注今年獲利成長。（時報資訊 王逸芯）

（13）半導體類指大漲6%闖新高 智原8壯士飆頂

受惠春節期間美股強彈，台股金龍年開市補漲逾600點，刷新歷史高點18725點，兩萬點恐不再是春秋大夢。權王台積電(2330)ADR封關期間大漲近10%，推波金龍年開紅盤一度上漲63元改寫天價709元，助攻上市櫃半導體類指分別狂飆6%及1.5%，分別改寫新頁及近2年高。

包括華泰(2329)、立積(4968)、晶心科(6533)、均華(6640)、陞達科技(4945)、九齊(6494)、力旺(3529)、智原(3035)等8檔同步亮燈漲停，穎威(6515)、世芯-KY(3661)、辛耘(3583)、通嘉(3588)、瑞鼎(3592)、神盾(6462)、家登(3680)、譜瑞-KY(4966)等亦強彈逾7%，其中均華(6640)、力旺(3529)、世芯-KY(3661)、家登(3680)等更是改寫歷史新高，紅包行情強強滾。

AI霸主輝達股價再創新高，市值飆進美股第三大，台股護國神山台積電(2330)也挾最旺元月及歷史第四高營收，ADR春節期間累積大漲逾一成，更獲大摩看好來自AI半導體的營收在2024年占比達15％，尤其在全球AI供應鏈戰略價值水漲船高，目標價喊至758元，激勵今日一度大漲63元至709元歷史高點，市值自16.75兆元一舉跳增至18.38兆元，成金龍年開紅盤最大亮點。

股王世芯-KY(3661)不讓權王專美於前，金龍年紅盤氣勢旺，股價開高走揚衝上天價4435元，盤中漲幅逾7%。世芯-KY今年營運動能持續嗆辣，北美雲端服務大客戶AI晶片訂單將持續擔綱營運重要支撐，2025年有車用加入貢獻後，屆時再添另一股新動能。

力旺(3529)封關前舉行法說會，宣布上季每股純益為5.41元，去年每股純益為19.76元。董事長徐清祥更樂觀表示，隨著強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產，營運已開始下一個多年成長的循環，吸引買盤資金卡位，金龍年旗開得勝以天價漲停3250元之姿搶下新股后寶座。

分析師表示，台積電ADR在春節封關期間大漲，包括ARM、Nvidia、美超微等AI股表現亦搶眼，帶動權王領軍台股雙雙改寫歷史新高。年後仍可將投資焦點擺在半導體族群，整體布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、記憶體、摺疊機、重電節能相關族群為主。(時報資訊 龍彩霖)

（14）業績紅不讓 金像電、健鼎兩檔PCB漲停飆天價

PCB廠金像電(2368)及健鼎(3044)因農曆年長假客戶提前拉貨，2024年1月合併營收表現亮眼，其中金像電1月合併營收達34.04億元，年增68.94%，創下單月歷史新高；健鼎1月合併營收61.67億元，年成長32.3%，為單月歷史次高，今天兩家公司盤中股價連袂漲停，同創掛牌新高價。

AI伺服器建置潮啟動，且農曆年長假提前拉貨，金像電1月合併營收達34.04億元，月增31.97%，年成長68.94%，創下單月歷史新高；金像電表示，雖然第1季有工作天數較少干擾，但AI伺服器客戶端需求還不錯，第1季看起來淡季不淡，將優於去年同期。

隨著AI伺服器出貨放量，2023年第4季AI伺服器(Server)佔金像電營收比重已達15%到20%，佔2023年的營收比重亦已逾10%，金像電預期，2024年AI伺服器佔比可望上看20%到30%。

金像電表示，如果外在環境沒有太大變數，今年營運有望逐季成長，整體營運可望優於去年。

受惠於記憶體模組、伺服器與汽車板出貨增溫及客戶提前拉貨，健鼎1月合併營收61.67億元，月增30%，年增32.3%，為單月歷史次高，從目前接單來看，健鼎表示，第1季可望較去年第4季略優，第2季可望與第1季持平。（時報資訊 張漢綺）

（15）汽車績優生催油門跟上、這檔亮紅燈

汽車族群周四（2/15）在宇隆(2233)、聯嘉(6288)、倉佑(1568)、智伸科(4551)、中華(2204)、堤維西(1522)等元月績優生重踩油門帶隊下，類股指數頻頻衝上高檔並一度叩關5日線，在傳產類股中，表現相對出色。

宇隆(2233)1月營收達3.39億元創新高，月增25.41％、年增43.58％，今日盤中頻頻亮紅燈，股價飆過全短均、衝上138.5元，勇奪類股漲幅王，激勵聯嘉(6288)、倉佑(1568)爆量漲逾5.5%，堤維西(1522)亦放量漲逾4%、拿下類股人氣王，並帶動耿鼎(1524)、昭輝(1339)、智伸科(4551)跟漲約3%；而龍頭股和泰車(2207)未見營收公布，開紅盤首日持續落於低檔震盪。

觀察個股元月營收表現，目前元月營收雙增股包括：中華(2204)1月營收47.61億元，月增43.08%、年增65.86%；裕日車(2227)1月營收33.26億元，月增72.96%、年增35.15%；東陽(1319)1月營收22.88億元，月增7.16%、年增52.75％，再登最強元月；宇隆(2233)1月營收3.39億元創新高，月增25.41％、年增43.58％。

智伸科(4551)1月營收6.9億元，月增55.33％、年增18.83％；堤維西(1522)1月營收18.44億元，月增26.66%、年增23%；巨鎧精密-創(2254)：1月營收為0.31億元，月增106.72%、年增75.47%；和大(1536)1月營收5.12億元，月增6.39%、年增2.83%；帝寶(6605)1月營收16.13億元，月增0.89%、年增8.55%；六暉-KY(2115)1月營收2.58億元，月增11.39%、年增77.2%

營收月減年增個股的有：耿鼎(1524)1月營收2.51億元，月減0.39%、年增71.46%；麗清(3346)1月營收8.25億元，月減24.04%、年增64.45%；聯嘉(6288)1月營收4.53億元，月減8.41%、年增30.18%；怡利電(2497)1月營收3.13億元，月減16.89%、年增12.98%；IKKA-KY(2250)1月營收3.08億元，月減5.49%、年增36.14%；鴻華先進-創(2258)1月營收0.28億元，月減83.74%、年增515.63%

營收月增年減的個股有：車王電(1533)1月營收為2.44億元，月增19.42%、年減10.69%。

營收雙減的個股有：江申(1525)1月營收1.08億元，月減12.45%、年減14%；宏旭-KY(2243)1月營收0.57億元，月減80.52%、年減72.12%。(時報資訊 李慧蘭)

（16）股王紅盤奔天價 世芯-KY今年營運再戰高

股王世芯-KY(3661)金龍年紅盤氣勢旺，股價開高走揚，衝上天價4430元，盤中漲幅逾7%。世芯-KY今年營運動能持續嗆辣，北美雲端服務大客戶AI晶片訂單將持續擔綱營運重要支撐，不僅如此，2025年也可望有車用加入貢獻後，屆時再添另一股新動能。

世芯-KY可說是台股中AI占比相當高的個股之一，其近2年積極耕耘北美客戶，主要客戶包括AWS Inferentia、Intel Habana等，目前世芯-KY高速運算(HPC)相關應用占業績比重重超過八成，其中，北美客戶營收占比則逾六成。

展望2024年，世芯-KY目前因為CoWoS產能持續回穩，出貨將更加順暢，全年營收、獲利都將會有再創高表現，且動能一路延續到2025年。

世芯-KY的營運動能一路將延續到至少2025年，且因為世芯-KY積極搶攻汽車需要的前端ASIC(客製化晶片)設計服務，目前已經陸續傳出好消息，包括理想汽車就是採用世芯-KY加上大陸當地芯原的設計服務，隨著大陸市場電動車快速發展，世芯-KY仍有極大的發揮空間。（時報資訊 王逸芯）

（17）法人調評升價 研華重返400元登半年高

電腦周邊族群開紅盤，AI指標股如技嘉(2376)、麗臺(2465)、緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達(2382)等飆漲，IPC工業電腦同樣不遜色，研華(2395)、泓格(3577)、融程電(3416)股價齊漲超過3%，其中研華一度重返400元關卡，衝上半年新高價。

研華元月營收49.88億元，年減11.55%、月增3.67%，觀察日本工具機新增訂單金額、大陸汽車出貨量等重要產業指標，近期已陸續出現景氣觸底跡象，本土法人認為，研華今年第三季營收有機會轉佳，下半年旺季效應可期，故法人將研華的投資建議上調為買進(Buy)，目標價調升至451元。

研華今年1月營收49.88億元，年減11.55%、月增3.67%，年減原因在於北美、歐洲、日本、新興市場等地營收受基期高，不過兩岸市場需求回溫，月增表現優於預期，研華多數事業部單月營收表現亦較去年12月改善。

雖然升息、通膨等因素影響總經景氣，自動化產業接單狀況自去年第一季開始轉差，研華去年第二季、第三季B/B ratio均低於1，預估今年第一季營收表現仍處低檔，先前美元兌台幣匯率處相對低點亦影響部份客戶補庫存的意願，不過，觀察日本工具機新增訂單金額、大陸汽車出貨量等重要產業指標，近期已陸續出現景氣觸底跡象，本土法人認為，研華今年第三季營收有機會轉佳，下半年旺季效應可期，金龍年可望重拾成長動能。

研華自2023年入榜「道瓊永續世界指數(DJSI-World)成分股」後，如今宣布榮登標普全球(S&P Global)(2024年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2024)。研華從入選率僅8%、全球62個產業超過9400家企業中脫穎而出，在電腦、周邊與辦公電子設備產業(THQ Computers & Peripherals and Office Electronics)獲評為前5%企業的殊榮；顯見研華以工業物聯網之核心能力，推動環境永續的企業願景，成效獲得肯定。

永續年鑑為國際最具指標性的ESG刊物之一，從環境、社會、治理三大面向評比永續發展績效，從中挑選出759家領先企業，並依各產業成績評定為Top 1%、Top 5%、Top 10%、年鑑入選者及最佳進步獎。研華在全球標竿企業中嶄露頭角，排名Top 5%成為產業領先者，為52間台灣入選企業之亮眼新秀。

研華綜合經營管理總經理總經理陳清熙表示，研華近年致力推動成為永續地球智能推手的ESG願景，不僅在治理及經濟、社會方面有明顯成果，於八大永續評選題組均獲產業之最。研華會持續將此殊榮化為力量，將永續責任結合營運落實，並對標TNFD、ISSB、歐盟永續活動指標等國際框架，攜手產業及供應鏈夥伴邁向共好未來。2024年透過下述任務目標驅動永續轉型，如導入碳定價、推物聯網產學共創Co-Creation價值鏈等。（時報資訊 葉時安）