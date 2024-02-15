台積電五大利多 688T大學長解套

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最大權值股台積電開紅盤一馬當先，跳空直接躍過700元整數大關，來到709元新紀錄、僅差1元即攻上漲停價710元，盤中仍維持8％左右亮眼漲幅。凱基投顧基於五大理由，持續看多台積電後市；摩根士丹利證券最新也將台積電股價預期調升到758元，成功敲響新春第一炮。

市場本日關注焦點除了開紅盤行情外，眾多討論亦圍繞在先前買在台積電歷史高價688元的「大學長」能否順利解套。好消息是，台積電買盤踴躍、僅差一檔漲停，開盤直接突破700元大關，不僅市場戲稱的688T大學長解套，更象徵台積電股價迎向新境界。

凱基投顧提出看好台積電五大原因：一、台積電基本面強悍，2024、2025年獲利將分別有18％、16％的高度成長。二、台積電是AI大趨勢下最受惠的全球半導體製造商。三、台積電將極大受惠美國今年開始的降息趨勢，因為降息將使美元貶值，使台股外資流入台股而出現資金行情，台積電是外資資金行情買進的最重要標的。

四、台積電股價物美價廉，以農曆年前封關日股價646元計算，對照2024、2025年每股稅後純益（EPS）預估值，本益比僅16.9倍與14.6倍，相較疫情前台積電平均本益比21倍或是本益比區間上緣來看，評價便宜。五、降息趨勢將使股市出現評價調升行情，台積電也將受惠未來本益比評價、目標價調升的行情，縱使以農曆年後開紅盤當天台積電大漲後來看，股價依然具吸引力。