龍年開工談話 蔡宏圖：未來面對四大課題

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今天（15日）是金龍年開工日，國泰金董事長蔡宏圖今在開工日發信件給內部同仁，提及未來兩三年最關鍵的挑戰，就是保險業務如何順利接軌國際會計準則以及新一代清償能力制度。他也提到新的一年，全球市場仍有波動，未來將面對四大課題，包含生成式AI快速崛起、台灣人口結構變化、氣候變遷與資安威脅，成為所有企業面臨的共同課題。

以下為蔡宏圖龍年開工談話全文：

各位霖園集團的同仁，大家新年好！

今天是龍年開工的第一天，祝福大家新春如意、龍年新氣象！

過去一年市場經歷通膨、升息、地緣政治與產業調整等多重變化，感謝同仁努力付出，我們不僅持續創造績效，也從各方面提升公司的營運實力。

因應環境變化，未來兩三年各項監理法規都不斷調整精進，其中最關鍵的挑戰，就是保險業務如何順利接軌國際會計準則以及新一代清償能力制度。離接軌時日愈近，我們在經營上更須加速轉型，舉凡經營管理思維、商品結構、客戶經營、投資配置及IT系統等，都要全面檢視。轉型的挑戰未嘗不是一次經營全面升級的機會，惟有洞燭機先並做足準備，才能引領產業順利接軌並創造新的契機。

邁入新的一年，大多數的國際展望皆預期通膨會較為趨緩，全球經濟與金融市場則仍有波動，且大環境正在發生的許多趨勢也不容忽視。包括生成式 AI 快速崛起正在顛覆遊戲規則，如何善用 AI 以及如何監理，都受到全球高度關注；台灣人口結構變化，考驗我們如何加速重整商業模式面對超高齡社會；因應氣候變遷，身為金融業需要在氣候金融扮演更關鍵角色，要開始以淨零碳排為目標去思考綠色營運、能源轉型；另在數位化時代，資安的威脅也從未消失，是所有企業共同的課題。

面對多元專業匯流的環境，已經沒有單一專業可以解決所有問題，唯有擁抱多元價值，加速跨界交流與協作能力，才有機會贏得先機與商機。我們要持續透過科技創新、企業永續兩大支柱驅動成長，透過好的服務與商品讓客戶變得更健康、更富足！我們不僅要努力達到公司的財務與營運目標，也需要持續跨子公司協作，橫向串聯並擴展集團資產管理的實力，創造品牌綜效。

世界不停地往前走，我期待同仁新的一年勇敢向外探索，視未知為挑戰，視挑戰為契機，大家齊心協力，集聚眾人智慧，相信只要我們能夠一起，就能創造無限可能！

祝福各位同仁 龍騰虎躍、健康平安、所願都圓滿

董事長

蔡宏圖

中華民國 113 年 2 月 15 日