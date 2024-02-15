《國際金融》英國CPI溫和 歐股收市彈升0.5%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三收漲；英國公布通膨(CPI)數據較預期更為溫和，推升了英國央行降息預期；此外樂觀的企業財報也帶來上漲動能。

周三泛歐Stoxx 600指數收復早盤失土，收盤上漲2.41點或0.5%，為485.24點。

英國公布一月通膨數據，意外地維持穩定，打破了上升的預期，推動了英國富時100指數上漲0.8%。

晨星歐洲市場策略師Michael Field說，另一方面，英國經濟脆弱，勞動力市場在去年出現鬆動，這些都成為降息的依據。

此前美國周二公布熱於預期的通膨數據，壓低了聯準會降息預期，全球股市當時遭到拋售。

同時之間，歐洲央行副行長Luis de Guindos說，央行需要更多的數據，才能確定創紀錄的高利率已經完成任務。

初值數據顯示，歐元區第四季經濟為持平，季增0%。

在前一個交易日大跌之後，科技股周三出現反彈，升1%。礦業股下跌0.5%，觸及近四個月新低。

航太國防股觸及歷史新高，收盤上漲1.2%。

送餐公司Delivery Hero股價飆升19.6%，創2019年12月以來最大漲幅；該集團此前表示，預計現金流將足以應付未來幾年可轉換債券的到期問題。

瑞士的裝瓶公司可口可樂HBC在公布創紀錄年度獲利之後，股價大漲8%。法國IT顧問公司凱捷(Capgemini)在公布優於預期的季度營收之後，股價上漲6.9%。

德國重工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)在下調全年營收和獲利預期之後，股價大跌10.5%。

荷蘭啤酒集團海尼根(Heineken)說，今年獲利可能大幅低於分析師預期，導致股價下跌6.4%。並推動食品飲料股跌0.5%。

歐洲最大旅遊公司途易(TUI)股東投票，決定將股票上市地點遷往法蘭克福，隨後股價跌6.8%。