《營建股》低碳硬實力發威 國產元月營收創新高

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【時報記者王逸芯台北報導】國產(2504)集團繼創下去年國內本業史上最高的營收紀錄之後，緊接著1月的國內營運達成率超越110%，無論是集團或是國內營收均創下史上最高紀錄。國產元月國內營收達到17.97億元，月增10.04%、年增更高達44.99%，而集團營收在國內營運表現突出下，也來到史上最高的20.86億元，月增8.70%、年增更逼近5成。

國產表示，儘管去年政府接連祭出打炒房政策，建商因而放緩推案，大選過後，民間住宅市場供需逐漸恢復，加上半導體護國群山和衛星廠商，在嘉義、高雄等科學園區不斷傳出大規模建廠的好消息，讓營建產業一開春即帶來強勁的暢旺需求，而且隨著北部都更大規模挺進、中南部科技業擴廠持續、加上公共工程與前瞻建設經費持續維持高檔，都讓整體景氣表現呈現向上發展的趨勢。

國產建材實業集團1月營運，受惠於上述大建設持續不斷，國內營運達成率超過110%，1月的混凝土出貨量更達到平均日出貨量顛峰的2萬多立方米，呈現「旺季加旺」的現象，營收一舉再創歷史第一高紀錄，達到17.97億元，較上月的16.33億元月增10.04%、與去年同期營收12.39億元相較，年增更高達44.99%。集團營收也在國內本業帶旺、加上「擇優出貨」策略深化發酵，創下史上最高的20.86億元，較上月的19.19億元月增達8.70%，較去年同期的14.23億元，年增更高達46.59%，因此無論是集團或國內營收皆同登歷年第一高紀錄。

國產建材實業認為，由於集團在全台擁有44.7萬多坪土地，同時逐年進行有效的資產活化策略，例如月前即售出台南地產，交易總金額為16.40億元，獲利達10.39億元。未來將持續進行全台各地資產活化，除所屬南港大型開發案，國產建材集團的資產活化動作將成常態，也為集團獲利能力增添強勁動能。