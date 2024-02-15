AI領軍台股衝歷史新高 10檔法人吹捧

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台股15日龍年開紅盤頂上歷史新高點18,725點，由台積電與AI族群領軍，使指數跳空開高逾600點，盤面上AI PC族群成為焦點，包括奇鋐、雙鴻等散熱廠漲逾8％以上，健鼎也直奔漲停，下游組裝廠緯創也漲逾半根。

據統計，盤面上可關注奇鋐、雙鴻、健鼎、緯創、微星、廣達、鈺太、華碩、群電、南亞科等10檔，法人表示，由於美國財報周熱烈展開，市場上調科技及通訊服務類股獲利預期，AI相關個股對於未來營運展望樂觀，帶動科技股創高。

法人表示，AI PC為開紅盤焦點受惠族群，預估2024年AI PC滲透率達19％，出貨量約3,548萬台，主要是美系與中系PC品牌大廠預計於2024年下半年推出AI PC機種，2025年AI PC出貨量則將成長至7,207萬台、年增203％，AI PC顯著放量。受惠族群除了處理器、NPU等升級外，還有記憶體、高速傳輸、散熱、PMIC、電源供應器、電池、PCB、鏡頭、麥克風等，皆有望受惠未來AI PC升級趨勢。

至於台積電受惠AI／HPC未來應用趨勢，在台股休市期間ADR股價大漲，以科技業為重點投資的投資管理公司Light Street Capital，將微軟、輝達、博通、AMD及台積電列為AI 5，看好AI未來發展趨勢。

國內投顧法人分析，台積電受惠三大趨勢：一是2024年半導體市況回溫；二是HPC／AI等趨勢帶動終端應用的半導體含量提升；三是台積電之先進製程技術保持領先，預估未來市佔率提升，預估台積電2023／2024年EPS分別為32.13／37.31元，給予台積電買進投資評等。