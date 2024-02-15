台積電飆到709元後沒力？老手驚見1事急了

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台積電飆到709元後沒力了！老手驚見1事 急喊「先閃人」

【中時新聞網 郭宜欣】農曆春節期間台積電ADR大漲，刺激台積電在開工日一度飆漲超過9%，將歷史新高價推進至709元，不過有網友發現台積電觸及709元之後，馬上遭遇沉重賣壓，好奇賣壓究竟從何而來？引起熱烈討論。

該名網友在PTT論壇提到，台積電遭遇一度龐大賣壓，瞬間就回到700元以下，他推測可能原因，「國安應該前陣子就出清獲利了結，投信感覺台積電量也沒那麼多，八大（官股）倒是很有可能，最後難道是散戶龐大賣壓？」

許多網友認為是前次歷史高點688元大學長的賣壓解套，以及眾多散戶獲利了結，「688T散戶」、「被套很久的學長們」、「換709學長入伍，688大學長離營」、「外資600接了一堆，也可能是獲利了結。」

此外，有內行人點出3個可能原因，又看到台積電無法站穩700元，果斷先撤出資金，「站不穩700，當然先閃了」、「套牢賣壓、外資出貨，內資也不會希望GG漲太高壓價，看到700齁不住就先出了」、「看能不能站穩700吧，重要觀察指標。」

工商財經報導，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻將台積電股價預期從股價預期從698元調到758元。外資分析師則指出，近年台積電ADR溢價幅度落在10至20%區間，即為符合經驗且相對合理位置，若衝上700元，溢價幅度會降至14.2%左右。