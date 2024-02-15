觀光族群慘跌 談陸客團停招 邱太三回應了

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談陸客團停招 邱太三指「球在對岸」

對於政府日前突襲宣布停招陸客團，陸委會主委邱太三15日出席行政院新春團拜時指出，「整個球是在對岸」，需要平等互惠，對國內業者也才有交代。

對於兩岸恢復觀光交流是否遙遙無期？邱太三受訪時說，基本上，整個球是在對岸，因為台灣從去年8月23日就已經宣布，能夠生效的時間點就是能開放陸客到台灣旅遊，基本上是一個平等互惠，要對自己國內的業者有一個交代，不然只有我們的人出去，國內業者恐怕也會向政府抱怨，「你都鼓勵國人出國，國內旅遊要怎麼照顧？」他認為，這都是要同樣來做對等考量。

邱太三強調，8月23日各相關單位在跟國安會的會議都已經做了基本定調，當然期待對岸能有比較善意的回應，但是很可惜的，一個月後各項的準備都差不多了，當然是以當時對岸在2019年控制到台灣來的人數，做這樣的基準，如果陸方能善意對應，我方會將人數再做調整考量。

邱太三說，惟所有的調整，包括時間包括人數，基本上都是要由交通部跟觀光署做好評估後，報國安會做最後的確認，基本上各項的考量都還在評估中。

為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府原已完成相關準備，並規畫於今年春節後恢復國人赴陸團體旅遊。然因中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。考量情勢變更及國人旅運安全等因素，觀光署日前宣布原規畫作業將不再進行，請旅行業即日（2月7日）起停止招攬前往中國大陸旅行團。

政府停招陸客團 觀光旅行社、飯店等族群臉色鐵青

政府在農曆年長假期間，突襲宣布停招陸客團，使上市櫃觀光旅族群大驚失色，今開紅盤在台股一度大漲逾600點，迄中場11：24的加權價指數仍強漲562點之際，盤面上觀光族群卻大多臉色鐵青，尤其是旅行社與觀光飯店等相關股票，跌勢相對慘重，令人側目。

上市櫃觀光族群，迄中場11：24止，跌幅約在3%~8%區間者，包括晶華（2707）、夏都（2722）、雄獅（2731）、寒舍（2739）、雲品（2748）、鳳凰（5706）、漢來美食（1268）、燦星旅（2719）、六角（2732）、易飛網（2734）、富野（2736）、山富（2743）、五福（2745）、亞都（5703）、老爺知（2704）與洛碁（8077）。

對於兩岸恢復觀光交流是否遙遙無期？陸委會主委邱太三在今（2/15）日出席行政院新春團拜時指出，「整個球是在對岸」，需要平等互惠，對國內業者也才有交代。