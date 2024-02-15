買小又買貴？台北市13.4坪預售小套房每坪賣這價位

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房市買方需求買小又買貴？！據住展雜誌今（15）日公布的最新調查指出，據內政部實價登錄資訊，台北市預售小套房，2023年每坪成交單價最高為捷運忠孝復興站旁的「BR4」，每坪達192萬元，交易坪數僅13.4坪。

在最高單價的前五強中，排名第二到五名，依序為：「菁席」、「植建築」、「勝輝馥敦」、「桓桓溫州」，單價在160.6至164.8萬元，坪數則是12.1至14.9坪。

對比2022年資訊，前五名的「青田618」、「BR4」、「附中仁」、「親家JIA」與「文普享享瑞安」，坪數落在9.8至14.2坪，單價則是149.5至192.5萬元。

兩年相較，2023年前五強的單價已均在160萬元以上，甚至總價都來到2,000萬元以上，買小又買貴情勢，相當令人乍舌。

最近實價登錄資訊顯示，位於台北市信義安和路口的「耑岫」，近期揭露頂樓戶交易，20.8坪賣出單價220.8萬元的小宅新天價，再次印證台北居大不易。觀察貸款不易、宜居空間打折扣的15坪以下套房表現，結果竟也高不可攀。

依據內政部揭露不動產交易實價資訊，台北市15坪以下的預售套房物件，近兩年的平均單價高漲，2022年每坪成交均價在105.1萬元，2023年來到122.1萬元，漲幅16.2％。

在成交量方面，2022年每坪站上100萬元以上單價，總計揭露116筆，到2023年則增長六成八，來到195筆。買方與建商對於小坪數物件的熱衷，顯然激盪出量價表現。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，2022、2023年的前五高單價套房，皆坐落精華地段，自然彰顯身價，像是2022年的前五強全數均為大安區門牌，各有青田街文教區、忠孝東區、附中學區、捷運科技大樓站生活圈等優勢，2023年另有中正區東門、中正紀念堂生活圈的「菁席」，和松山區臨微風百貨的「勝輝馥敦」加入高價套房行列，都是市區核心地帶。

除蛋黃區效益外，高價套房還有其他價值特性。

陳炳辰分析，例如：挑高夾層設計，提供魔術空間的多元利用，居住起來就不侷促，另外的用途如公司企業當作招待所，或提供給高階主管使用；又或是房市熱潮引起高資產與投資族群注意，看好出租投資報酬率和轉手利差；若鄰近明星學區，有意設籍當地學區的富爸媽也是潛在買方。