哭！預算1千萬雙北買不到房？　過來人冷回：你是不是沒認真找

買房是人生一大夢想，日前一名網友透露，之前看房看到心有戚戚焉，尤其六都越漲越兇，買偏遠的地方交通不便，買近的地方又痴人說夢話，所以到底還有哪一區域是可以入手的地方？想買房的初衷就是不想幫別人繳房貸，想擁有一個自己的狗窩，就算套房也沒關係。

原PO進一步表示，如果買在桃園希望住在市區，但好像就剩過嶺可以，可以享有中壢跟青埔的生活機能，新北還在3字頭徘徊的也沒多少，只剩淡水、八里、鶯歌、三峽，連租屋時常看的中永和跟三重都衝到5字頭，以目前預算1千萬內到底還有哪裡？

文章曝光後，吸引不少網友給出建議，「你是不是沒認真找，下龜山一坪新案都還在30～35萬啊」、「安康地區吧，離新店近，房價是新店的一半，上國道進台北市也近」、「預算600萬，台北市也有套房產品，最多的在北投溫泉區，但冷氣容易壞掉」、「台北市老公寓這三年每年都快漲100萬了，我買在蛋殼區，到板橋車站30分鐘，30年35坪老公寓500萬」。

也有人建議，「以新北來說，總價在1000萬以下的房子，絕對還是有，空間較大的、地理位置可能較偏遠、屋齡可能較高，建議你找距離工作通勤時間一小時內，房屋缺點你可接受的來找屋」、「樹林中華路生活圈找老公寓，雙火車站，到台北20分鐘，生活機能不差，捷運萬大樹林線2期興建中，有補漲潛力」、「淡海新市鎮還是有2字頭的物件，其實不難找，但交通問題目前還是無解」。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，雖然新北市房價與台北市落差一大截，不過2字頭案確實多以外圍地帶，又或是屋齡舊的產品為主，就算是淡水也可能在新市鎮、沙崙一帶才有機會，像過去新市鎮知名的湯泉、宏盛親民價案，如今也都以3字頭在交易，畢竟房價高漲，營造成本也高。

至於民眾在購置上，陳炳辰說，羊毛出在羊身上，低價案可能還是以出租投資，或是先求有再求好的換屋可能性出發，畢竟要視為老宅的話，勢必有一筆不少的裝修維護費用，低價新屋則可能是地段偏遠，都得有心理準備。

另外，不少人擔心套房貸款受限問題，文鼎地政士聯盟事務所代書鄭志驊則指出，對於銀行而言，雖然套房貸款成數相對低，但若是16坪以上、隔間二房以上的小宅產品，銀行就會認定為一般住宅，尤其地段佳、屋齡新穎的小宅，都有機會貸到8成。若借款人任職於上市上櫃企業，或是從事「師字輩」的工作，像是律師、會計師、醫師等等，被銀行認為還款能力佳、個人信用好，還有機會貸到8成5，甚至連套房都可望獲得7成的核貸成數。