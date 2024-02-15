龍年展望 中金公司張文朗：陸經濟或轉向「外生復甦」

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中國大陸政府展開搶救經濟大作戰，不斷推出各項利多措施。龍年陸經濟有何增長驅動力？高質量發展面臨哪些新動能？據澎湃新聞專訪中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗指出，今年中國大陸經濟或轉向「外生復甦」。

財政或繼續加碼

展望2024年，張文朗表示，預計宏觀經濟或將從「內生探底」轉向「外生復甦」。

張文朗解釋，「總的來說，當前需求仍然相對偏弱，而金融周期下行階段，私人部門去槓桿是需求偏弱的一個重要原因。具體而言，金融周期是指房價與信貸互相加強而形成的周期，一個金融周期可能長達15年至20年，並包含多個經濟周期。」

張文朗指出，「外生復甦」方面，從逆周期到跨周期，財政或繼續加碼。同時，名義增速復甦快於實際增速，將提振企業盈利和估值，經濟結構將改善。

張文朗進一步指出，龍年經濟發展的亮點便在於經濟結構繼續改善。結構改善一方面源於經濟內生力量，另一方面源於政策引導。其中，與美國和日本相比，中國大陸大市場帶來的規模經濟優勢有利於中國經濟結構改善。

張文朗指出，「大市場可以攤薄企業創新成本，提高企業利潤，增強企業創新動力，對製造業而言尤其重要。同時，政策引導資源往高新技術行業配置也帶動結構改善，結構性貨幣政策、財政政策在這方面都能發揮較大作用。」

增速方面，張文朗預計，2024年固定資產投資名義增速或高於2023年水平，新基建、水利和重大交通項目增速或相對較快。製造業投資方面，高技術製造業投資增速或將繼續快於傳統製造業。同時，如果房地產政策的及時性和體系性進一步加強，城中村改造以適中的節奏積極推進，預計2024年房地產開發投資增速可能高於2023年水平。

張文朗表示，「基數效應下，雖然2024年最終消費增速不一定高於2023年同比增速，但將好於2023年兩年復合增速。其中，財政發力既提振居民的實際可支配收入和消費意願，也會推動政府消費開支提速。」

出口方面，張文朗預計，2024年以美元計價的出口增速可能較2023年由負轉正。一方面，需求方面預計2024年美國經濟增長可能不會快速回落，並可能會開始新一輪的補庫存。另一方面，供給方面中國大陸完整的供應鏈優勢疊加技術進步，也有利於支撐出口。

值得一提的是，張文朗表示，資本市場既有投資功能也有融資功能，對促進高質量發展具有重要意義，同時也是居民配置資產的重要渠道。而在活躍資本市場、提振投資者信心方面，近期不斷有利好政策出台。

張文朗說，「接下來，持續提升上市公司質量，進一步引導中長期資金入市、建立中長期的投資理念，以及進一步完善監管制度，都有利於資本市場健康發展。」

貨幣政策或保持寬鬆，財政政策有望成為穩增長重點

政策方面，張文朗指出，龍年貨幣政策或將繼續保持寬鬆態勢，而財政發力或將成為穩增長的重點。

具體而言，張文朗表示，財政政策有望成為2024年穩增長的重點，主要體現在拉動基建和政策性住房投資、穩定消費和企業減稅降費等領域。

張文朗指出，「2023年10月1兆元（人民幣，下同）國債增發額度的使用將主要在2024年體現。同時，在民生和消費領域，預計未來在鼓勵人口出生和培育人力資本、促進收入分配公平、擴大社會安全網等方面，財政政策有很大的發揮空間。此外，財政有望在減稅降費方面有更為明顯的結構性支持。」

張文朗進一步指出，2024年貨幣政策也可能有進一步寬松的空間，結構性貨幣政策可能會進一步加碼，用來支持「三大工程」等領域。同時，近期央行還進行降準，並下調支農支小再貸款、再貼現利率，進一步增加了為實體讓利的空間。

新質生產力對提升潛在經濟增長非常重要

產業層面，中央經濟工作會議為2024年設定的九大任務中，將科技創新放在了首位，並提出「以科技創新引領現代化產業體系建設」、「以科技創新推動產業創新」。

張文朗指出，「從外部來看，在全球化放緩的大背景下，產業鏈安全的重要性更加突出。以科技創新來提升產業鏈安全，可以實現效率和安全的統一，可謂一舉多得。」

張文朗進一步指出，從內部來看，隨著金融周期下行，全要素生產率對中國經濟增長的重要性上升，其中創新是推升全要素生產率的關鍵抓手。

對於新質生產力，中共二十大報告指出 ，「科技是第一生產力」、「創新是第一動力」，科技創新帶來技術進步，是經濟增長的根本源泉；2023年12月的中央經濟工作會議重申了「新質生產力」的重要性；2024年2月，中央政治局集體學習強調，「新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態」。

張文朗稱，「總的來說，新質生產力能夠催生新產業、新模式、新動能，大幅提升全要素生產率，對提升我國潛在經濟增長非常重要。」

美聯準會降息路徑仍存變數

海外方面，張文朗表示，目前來看，「選舉年」美聯準會降息的可能性上升，不過降息的路徑還存在變數。

「預計基準情形是美聯準會可能在第二季降息，但如果經濟數據好於預期或者通膨回落速度慢於預期，降息時點可能推後。」張文朗進一步指出，「如果美國經濟軟著陸，將對全球貿易帶來支撐，也有利於中國出口。」

不過，張文朗強調，鑒於美國降息路徑的不確定性仍然比較大，美國資本市場波動性可能仍然比較大，因此也會波及其他地區市場。不過，總的來說，中國大陸經濟體量大，經濟與市場的走勢主要還是依據自身內生經濟動能與政策力度。