《美股》消息面：談降息 聯準會副主席和他唱反調

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●聯準會主管銀行監管事務的副主席巴爾（Michael Barr）表示，美國1月通膨數據超乎預期，反映通膨朝2%目標邁進的道路恐仍有顛簸，或甚至可能走回頭路。巴爾在聯邦公開市場委員會（FOMC）固定擁有對貨幣政策的投票權。他表示自己支持聯準會主席鮑爾和其他同僚主張對降息應審慎的說法，並表示要看到更多數據才會支持降息。

●芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，即使未來幾個月通膨熱度有些超乎預期，但仍將持續朝著回到央行設定的2%目標邁進。古爾斯比在FOMC要到明年才擁有貨幣政策的投票權。他表示自己不贊成等到通膨率回落到2%才開始降息，只要央行有信心物價將持續朝2%目標邁進便可考慮降息，以確保緊縮政策不會持續過久而衝擊充分就業，因為就業最大化是聯準會另一個主要任務。

●美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，中國對全球關鍵礦產供應鏈的控制，讓華盛頓當局「備感擔憂」。他表示，華府不希望美國過度依賴那些可能不認同其價值觀的國家。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加約1201.8萬桶，遠超出市場預期的增加335萬桶。汽油庫存減少365.8萬桶，超出市場預估的減少155萬桶。美國本土石油日均產量升至1331萬桶，創下歷史新高。

●市場持續消化美國通膨數據以及聯準會即將降息的預期降溫，周三紐約期金收跌2.9美元或0.14%，報每盎司2004.3美元。現貨金價微跌至每盎司1991.92美元，但仍創下2023年12月中旬以來新低。

●市場觀望周四發布的1月零售銷售數據，周三美元指數小跌0.1%，報104.72。由於先前公布的1月CPI核心通膨意外炙熱，使聯準會降息預測降溫，周二美元指數一度升至3個月高點（104.97）。

●雖然中東局勢不明，但美國原油庫存增幅超出預期以及本地產油量創下新高，周三紐約期油收跌1.23美元或1.58%，報每桶76.64美元，打斷連漲8天的升勢。倫敦布蘭特期油收跌1.17美元或1.41%，報每桶81.6美元。