去年拆掉8.2個小巨蛋 都更危老動起來 全台迎最大拆除潮

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近年來政府積極推動都更危老，加上民間對於都更觀念接受度逐漸提高，根據內政部最新資料，2023年全國拆除件數為1,345件，高達4,559宅，面積則有22.8萬坪，足足是8.2個小巨蛋，其中以北市宅數與面積為最多，新北宅數與面積成長率最大，高雄在件數成長頗為耀眼。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，從拆除數穩定增加狀況來看，民眾願意接受以舊換新的都更或危老將成為趨勢，也為市場帶入新的活水。

綜觀統計資料可以發現，只有新北與高雄在件數、宅數與總樓地板面積三者均成長；其中新北件數成長9.7％，宅數增加37.4％，總樓地板面積增加58.6％，高雄件數增加31.9％，宅數增加16.5％，總樓地板面積增加26.5％。

北市僅有總樓地板面積增加4.7％，其餘在件數與宅數較前一年為少。而值得注意的是，雙北以外的四都，在件數與宅數都相當接近，顯見被拆除者多為透天或戶數少的地主，在政策鼓勵下改建更有效益。

徐佳馨分析，相較於在重劃區內取得土地直接開發，走向都更之路會更為艱辛，因此，如有重劃區，建商多數以此為優先，這是桃園、台中與台南拆除數相對處於低檔的緣故。反觀密度較高的北市、新北與高雄，在近年房價上揚，政策鼓勵與民間觀念改變等三大因素推動下，是都更與危老相對活絡的重要因素。

徐佳馨提醒，近年來建商在造價與時間壓力下，不再如以往一般執著要整合完整基地，更多的是在綜合評估下，選擇直接排除異議戶，以達到快速興建交屋的目標，異議戶最終多數無法順利開發，不僅基地無法達到最佳效益，異議戶往往也只能維持現狀，很難創造更多可能，基於公共利益，若能在互信基礎上達到共識，房價倍翻還在其次，能擁有安全無虞的居住環境，保障生命安全，才是政府積極推動都更的關鍵。