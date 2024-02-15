四大餐飲連鎖 2／18起日本帆立貝免費試吃

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新春伊始，百業開工之時，致力於推廣日本產農水產品、食品至海外的JFOODO日本食品海外推廣中心，聯手台灣四大知名餐飲連鎖-CoCo壹番屋、千葉餐飲集團、台灣壽司郎、馬辣集團，共同舉辦「春食帆立 貝加幸福」日本產帆立貝免費試吃活動。只要在指定時間，前往上述餐飲連鎖品牌，即可免費品嘗正宗日本產帆立貝，體驗鮮甜彈牙的好滋味。

帆立貝正如其名，以船隻揚帆出航為意象，有著「順風滿帆」的好兆頭。此外，不同顆帆立貝的殼無法密合，故日本人以此象徵夫妻間百年好合。

挾得天獨厚的自然環境，日本產帆立貝將美味濃縮在一個個渾圓飽滿的貝柱中，可以生食的高品質，不管是作為壽司料，或是與咖哩飯、火鍋、燒肉等，日本帆立貝都可搭配享用。

帆立貝是非常優良的低脂蛋白質來源，並含有能減輕身體負擔的牛磺酸，以及幫助睡眠的甘胺酸，擁有豐富的營養素，從小孩到大人都能安心食用。

日本食品海外推廣中心（JFOODO），聯手CoCo壹番屋、千葉餐飲集團、台灣壽司郎、馬辣集團四大餐飲集團，橫跨116間分店，從2／18（日）起至3／8（五）止，一同舉辦日本產帆立貝試吃活動，民眾可於活動期間，前往各餐飲集團指定分店，即可免費試吃指定帆立貝料理，或生食帆立貝乙個。每店每日試吃數量有限，送完為止。