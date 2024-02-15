陸國有六大行落實城市房地產融資協調機制 項目超8200個

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大陸國有六大銀行先後宣佈積極部署落實城市房地產融資協調機制。據澎湃新聞報導，按照公開信息披露，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等6大國有銀行中，除了郵儲銀行未披露獲取、對接的清單項目外，5家銀行目前至少獲取、對接了超過8200個項目。

2月15日，郵儲銀行發佈消息稱，該銀行成立房地產融資協調機制工作小組，建立授信綠色通道，制定盡職免責等保障措施，做好按周通報、按月調度等督導安排，推進項目盡快對接落地，助力協調機制高效運轉。

截至目前，郵儲銀行積極對接協調機制推送主辦行項目，共覆蓋河南、四川、廣西等10個省份，融資金額57億元（人民幣，下同），並已在河南、廣西、貴州、大連等省區市落地項目，一視同仁滿足不同所有制房地產企業融資需求。

交通銀行2月14日發文稱，在總分行層面均成立工作專班，依託城市房地產融資協調機制迅速開展政銀企溝通和具體項目對接。自1月30日各地推送項目清單以來，截至2月13日，交行已獲取、對接清單項目1442個，並已對其中部分項目實現貸款投放。交行青島分行在收到第一批項目名單後，立即與客戶溝通並開闢綠色通道，僅用3天便實現清單內首個項目投放落地，成為青島市城市房地產融資協調機制建立後的首單投放，有效滿足了項目建設融資需求。

2月12日，中國銀行發佈消息稱，城市房地產融資協調機制建立後，該銀行已成立工作專班，從提供支持政策、滿足合理融資需求，做好業務管理、建立專項統計監測等7個方面出台15條具體措施。截至2月12日，中國銀行已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約550億元，其中，已審批完成項目共75個，合計金額近400億元。

2月11日，中國農業銀行發佈消息稱，城市房地產融資協調機制建立後，中國農業銀行及時開展穿透式部署，層層壓實責任，快速對接協調機制推送項目，助力協調機制盡快高效運轉。截至目前，農業銀行已累計對接協調機制項目2700餘個，自1月26日金融監管總局專題會議以來，新審批項目超過10個，審批貸款近50億元。貸款項目主體中，民營企業等非國有企業佔比超過80％，項目類型以滿足剛需和改善型需求的住宅為主。

工商銀行此前表示，該銀行迅速在總、分行層面分別成立「房地產融資協調機制專項工作小組」，加強統一領導，加快組織推動，加大項目對接，加緊融資落地。自1月30日各地推送項目清單以來，截至2月8日，工商銀行已對接2000餘個項目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放，既包括國有房企，也包括民營房企，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求。

建設銀行副行長王兵則在2月7日主持召開落實城市房地產融資協調機制推進會，研究部署推進落實城市房地產融資協調機制工作。建行表示，自1月底收到首批名單以來，建設銀行已對接項目2000多個，已審批項目近百個，已審批待投放金額200多億元。近日，建設銀行北京、福建、安徽、河南等分行已實現對5個項目的投放，投放金額近30億元。