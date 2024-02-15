《電週邊》法人調評升價 研華重返400元登半年高

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【時報記者葉時安台北報導】電腦周邊族群開紅盤，AI指標股如技嘉(2376)、麗臺(2465)、緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達(2382)等飆漲，IPC工業電腦同樣不遜色，研華(2395)、泓格(3577)、融程電(3416)股價齊漲超過3%，其中研華一度重返400元關卡，衝上半年新高價。研華元月營收49.88億元，年減11.55%、月增3.67%，觀察日本工具機新增訂單金額、大陸汽車出貨量等重要產業指標，近期已陸續出現景氣觸底跡象，本土法人認為，研華今年第三季營收有機會轉佳，下半年旺季效應可期，故法人將研華的投資建議上調為買進(Buy)，目標價調升至451元。

研華今年1月營收49.88億元，年減11.55%、月增3.67%，年減原因在於北美、歐洲、日本、新興市場等地營收受基期高，不過兩岸市場需求回溫，月增表現優於預期，研華多數事業部單月營收表現亦較去年12月改善。

雖然升息、通膨等因素影響總經景氣，自動化產業接單狀況自去年第一季開始轉差，研華去年第二季、第三季B/B ratio均低於1，預估今年第一季營收表現仍處低檔，先前美元兌台幣匯率處相對低點亦影響部份客戶補庫存的意願，不過，觀察日本工具機新增訂單金額、大陸汽車出貨量等重要產業指標，近期已陸續出現景氣觸底跡象，本土法人認為，研華今年第三季營收有機會轉佳，下半年旺季效應可期，金龍年可望重拾成長動能。

研華自2023年入榜「道瓊永續世界指數(DJSI-World)成分股」後，如今宣布榮登標普全球(S&P Global)(2024年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2024)。研華從入選率僅8%、全球62個產業超過9400家企業中脫穎而出，在電腦、周邊與辦公電子設備產業(THQ Computers & Peripherals and Office Electronics)獲評為前5%企業的殊榮；顯見研華以工業物聯網之核心能力，推動環境永續的企業願景，成效獲得肯定。

永續年鑑為國際最具指標性的ESG刊物之一，從環境、社會、治理三大面向評比永續發展績效，從中挑選出759家領先企業，並依各產業成績評定為Top 1%、Top 5%、Top 10%、年鑑入選者及最佳進步獎。研華在全球標竿企業中嶄露頭角，排名Top 5%成為產業領先者，為52間台灣入選企業之亮眼新秀。

研華綜合經營管理總經理總經理陳清熙表示，研華近年致力推動成為永續地球智能推手的ESG願景，不僅在治理及經濟、社會方面有明顯成果，於八大永續評選題組均獲產業之最。研華會持續將此殊榮化為力量，將永續責任結合營運落實，並對標TNFD、ISSB、歐盟永續活動指標等國際框架，攜手產業及供應鏈夥伴邁向共好未來。2024年透過下述任務目標驅動永續轉型，如導入碳定價、推物聯網產學共創Co-Creation價值鏈等。