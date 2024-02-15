統一超iOPEN Mall推無痛創業術 近5萬商家進駐開店

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為滿足年後轉職、斜槓複業的服務需求，統一超商（2912）購物商城-iOPEN Mall，祭出2024年微型電商無痛創業術，藉由「全年免服務費專案」、「全年百大行銷活動」、「跨產官學合作」三大差異化做法，並整合集團會員、點數、支付、系統、物流、倉儲、實體店鋪等豐厚的基礎建設，助微型創業家與中小企業輕鬆創業，搶食3,000億元網購大餅。

iOPEN Mall 觀察，2023年平台開站即串聯1,700萬名會員的OPEN POINT生態圈、遍布全台的集團物流倉儲、逾6,800家7-ELEVEN門市，以提供全台最綿密、安心的寄取件服務網絡，更不定期推出常溫與冷凍店取包裹運費優惠，為微型創業家帶來豐沛的消費客源、多元的行銷資源、便捷的寄取貨服務，服務至今已吸引近5萬名商家進駐開店、協助上架商品破300萬，且根據全球指標性的網路數據分析平台similarweb顯示，iOPEN Mall每日進站瀏覽人次逐月以兩位數增長，另於未來流通研究所的台灣「2023Q4購物季電商平台流量」解析報告顯示，iOPEN Mall開站首年即衝進全台綜合電商平台流量TOP 9，急起直追微電商市場。

迎向全新2024年，iOPEN Mall祭出無痛創業術，持續以零開店費、零系統費、零交易手續費三大特色祭出「全年免服務費專案」，協助沒有雄厚資金、無經驗者輕鬆開店；同時，「全年百大行銷活動」則以月月造節的節奏，推出上百檔豐富行銷活動，包含全站活動、主題策展、節慶節令專區等豐富消費話題，搭配限量免運、點數回饋、會員優惠等多元行銷工具，豐富行銷資源為賣家增進買氣；「跨產官學合作」以結盟經濟部中小及新創企業署，持續擴大聯合招商、深耕城鄉厚禮專區等接地氣的經營模式，做出市場區隔。