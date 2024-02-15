陸1月信貸、社會融資 規模雙雙創下歷史新高

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隨著大陸金融資料1月取得「開門紅」，信貸投放和社融增長的持續性引人關注。中國人民銀行的資料顯示，1月新增人民幣貸款、社會融資規模分別達4.92兆元（人民幣，下同）和6.5兆元，雙雙創下歷史新高。

報導指出，中金公司銀行業分析師林英奇等認為，綜合來看，1月信貸和社融開門紅好於預期，除春節錯期因素外，也體現出銀行年初項目儲備較好，以及早投放、早受益的動力較強。

方正證券固收團隊認為，今年一季度信貸還會保持較高速度的增長。一方面，部分形成於1月的信貸需求將平滑至2月得到滿足。金融機構對1月的放貸衝動進行必要的克制，該部分需求較有可能後置於今年2月實現，這樣便形成信貸大月和小月之間的平滑，均衡信貸投放的節奏，使得金融部門向實體經濟提供的信貸支援更為持續、更為穩定。

方正證券還稱，另一方面，降準、降息促進社會綜合融資成本穩中有降，可以激發出更多融資需求。銀行給予企業的貸款實際利率越低，其能對接的企業信貸需求便越多，客觀上能激發更多的融資需求。

展望後續信貸投放，林英奇等人認為，「信貸需求的實質性恢復仍需觀察更多信號。考慮到去年2月、3月新增貸款基數較高，預計今年2至3月貸款實現同比多增有一定難度。」

林英奇等人表明，從全年看，預計在盤活存量的背景下，信貸投放更加注重效率而非規模，2024年新增貸款規模可能略低於2023年，貸款增速下降，信貸量價更加平衡。後續重點關注房地產城市融資機制落地效果、三大工程進展、國債專案落地以及更多穩增長政策情況。

不過，長江證券宏觀團隊認為，但往前看，第一季社融或有承壓，政府債方面，考慮到去年末兆元增發國債或主要集中在上半年使用，第一季政府債發行進度或低於去年，政府債難以成為拉動項；企業債在城投平台規範化融資的約束下，同比多增的持續性仍待觀察；信貸面臨高基數的影響，且在高品質信貸的要求下，信貸結構、效率、品質或有調整。

華泰證券宏觀團隊則指出，社融增速可能仍取決於逆周期政策力度以及地產周期走勢。隨著大陸央行去年12月重啟抵押補充貸款（PSL）淨投放，1月政策性銀行對城中村改造等三大工程的貸款投放明顯上升，帶動企業中長期貸款增長較快。

此外，近期地產供需兩端政策均繼續放鬆，帶動居民融資需求邊際改善、居民短期與中長期貸款均同比多增。往前看，包括PSL在內的廣義財政部門的政策支持能否持續拉動企業貸款融資需求回升，以及地產周期能否企穩可能是決定社融增速的主要因素。