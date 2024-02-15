政府補助中小企業運用數位工具拓展海外市場

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經濟部中小及新創企業署將於本(113)年2月19日(一)、2月20日(二)、2月22日(四)於高雄、台中、台北，辦理三場「113年度推動中小企業數位創新鏈結國際計畫推廣說明會」，邀請國際市場專家及成功拓展海外市場的中小企業，如億可國際(CoCo)、酷遊天(KKday)、艾斯特物聯科技(ASTER)、美科實業(AROMASE)與圓剛科技(AverMedia)等知名企業，分享如何操刀數位行銷與聯盟成軍共同作戰的經驗，期盼藉由政府資源的挹注，加速深化與國際通路夥伴的關係，降低對單一市場的依賴，號召更多潛力中小企業乘著數位的浪尖航向國際市場，打造勝利方程式。

國際貨幣基金組織(IMF)預估2024年全球GDP成長率2.9%、為連續第3年放緩，東南亞地區平均成長4.5%、遠高於全球平均，此區6億多的年輕人口提供了豐沛的勞動力及龐大的中產階級消費市場，再加上數個多邊貿易協定密集覆蓋，讓東南亞搖身一變成為全球熱門生產基地。近年政府戮力推動新南向政策，漸成台商分散市場經營風險的首選目標，此區已躍升為我國第二大貿易夥伴及第二大出口市場，然而中小企業赴新南向開疆闢土，其關鍵仍在於如何深入瞭解在地市場商情、布建通路夥伴關係及妥善運用數位工具行銷國際。

為協助中小企業運用數位科技力量強化國際競爭力，經濟部中小及新創企業署主辦「推動中小企業數位創新鏈結國際計畫」，鼓勵企業結盟以群體戰模式瞄準國際市場龐大內需商機，客製化導入數位行銷工具，強化數位創新能量，鏈結海外多元虛實通路，建立長期合作網絡。

欲了解「推動中小企業數位創新鏈結國際計畫」推廣說明會相關訊息，歡迎報名https://forms.office.com/r/KAggANCcST。