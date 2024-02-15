元大金搶人才 今年MA計畫招募30～50人

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元大金控積極培育年輕世代金融菁英，提升新世代投入金融產業的意願，2月啟動MA（儲備幹部）招募計畫，今年預計招收30～50位MA，分別是「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」及「投資研究」四類組的儲備幹部，培訓時間為期2年半，由金控功能長及各子公司高階主管親自指導，大幅拓展MA個人視野高度。

元大金表示，「強大是一種習慣，共好是一種態度」，元大金著重發掘個人職業潛能，以健全的企業制度及暢通的升遷管道育才、用才、留才，針對MA招募，元大金控提供具競爭力的薪資待遇及專業培訓課程，透過全方位、系統化的訓練指導體系，讓MA有更多機會參與公司大型專案及重要任務，快速充實各方面專業能力，擁有寬廣的發展空間及晉升機會。

截至2023年MA管理職晉升率達4成，其中，已有兩位擔任高階主管，顯現元大對優秀人才的高度重視，並展現元大致力提供廣泛的發展機會。

MA每年7月報到，2年半培訓期間，前半年集中安排專業訓練課程及輪調實習，讓MA迅速掌握集團核心業務，接下來的兩年則安排各項課題及任務，進一步厚植MA專業根基與實務經驗；同時，公司為每位儲備幹部安排單位主管及學長姐提供工作指導及職涯諮詢，歷經由廣而深、由深而博的專精訓練，創造儲備幹部在職場上的能見度，為其職涯發展奠定基礎。

元大金長期深耕台灣、聚焦亞太市場，以「亞太區最佳金融服務提供者」為願景，海外據點包括韓國、香港、泰國、上海、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨等，未來還會增設新加坡據點，近3成MA會派駐海外，歡迎具有市場財經敏感度、良好溝通協調與整合領導能力的人才加入元大金，與集團共同成長，成為下一個改變金融世界的菁英，實現登上國際金融舞台的夢想。