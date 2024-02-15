累積檢驗結果出爐 政院定調國內豬肉供應鏈無汙染風險

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台糖梅花豬肉片遭驗出西布特羅瘦肉精風波，引發食安疑慮。行政院15日表示，截至2月11日累積706件擴大檢驗樣品中，都未檢出乙型受體素，確認國內豬肉供應鏈無汙染風險。

行政院食品安全辦公室15日赴行政院會報告「釐清國產豬肉含乙型受體素風險與精進措施」。

食安辦說，經過多日的採檢及檢驗，各項結果皆未檢出乙型受體素，初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素污染風險。

食安辦強調，政府會持續針對西布特羅輸入溯源及流向查核，並且組織專家小組進行討論，盤點各階段操作可能的風險來源，並就檢驗結果及實地查證，逐一排除風險及釐清未能排除風險。

食安辦說，各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉。政府會持續為國人把關食用豬肉產品衛生安全，於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端進行豬肉產品抽驗，以確保市售豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。

行政院發言人林子倫15日轉述陳揆裁示時指出，除了台中市單一樣品檢體驗出西布特羅之外，相關部會自2月2日起啟動溯源檢驗，截至2月11日累積706件擴大檢驗樣品中，也都未檢出乙型受體素，確認國內豬肉供應鏈無汙染風險。

陳揆感謝連假期間加班取樣及檢驗人員的辛勞與付出，並表示政府會持續加強邊境上市前與上市後的檢驗，確保國內豬肉品質和供應鏈的安全。

陳揆指出，雖然該案研判屬於單一檢體問題，而非系統性事件，為讓民眾安心，政府以嚴謹態度審慎應處，請衛福部、農業部邀集相關學者專家盤點肉品檢驗及各採集階段可能的汙染風險，並進行微量輸入西布特羅流向調查，釐清事件真相與發生原因，避免類似事件再次發生。

陳揆表示，目前各項檢驗結果都證實國產豬肉衛生安全，政府會持續強化豬肉產品上市前管理，針對上市後乙型受體素抽驗，也將從每年2,000件提升至4,000件，請國人安心選購國產優質豬肉。