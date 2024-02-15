政院通過海保法修正草案 重點一次看

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苦盼多年，行政院院會15日通過「海洋保育法」草案。海委會對此強調三大目標，賦予主管機關五大權限、全民監督二大途徑以及用海單位三大保障，希望強化海洋保護區效能及保育海洋生物多樣性。

海委會指出，透過此海洋保護法規，有助於政府與民間合力強化「保護海洋生態環境」、「整合海洋保護區效能」及「保育海洋生物多樣性」三大目標，並賦予主管機關可以「劃設庇護區」、「管理保護區」、「公告禁限制行為」、「調查實施保育措施」、「派遣觀察員蒐集資料」等五大權限，並提供「吹哨者條款」以及「公民訴訟」等二大公民監督途徑。在此同時，提供用海單位「審議會參與決策」、「庇護區兼容永續利用」以及「信賴保護原則」等三大保障。

海委會表示，海洋保育法歷經多年討論、社會溝通及行政協調，提出此共識版本，將得以兼顧海洋保育及產業永續經營，該法案將函請立法院審議，希望獲得立法院的支持。

海委會主委管碧玲表示，繼去年提出海洋污染防治法修正案以及海洋產業發展條例之後，持續與各方協商海洋保育法草案並達成初步共識，希望「海洋保育法」能順利立法，讓台灣在保護海洋生態環境、促進海洋保護區管理成效、保育與復育海洋生物多樣性等面向向前邁進，並與氣候變遷因應法等法規互相呼應，營造健康的海洋生態環境，兼顧藍色產業的永續經營、共創健康海洋環境及資源永續利用。

管碧玲強調，海委會於108年擬具「海洋保育法」草案，自預告後，相關環保團體、漁民、產業、專家學者及國人關注本法的進展及衝擊，提出許多建議，歷經廣泛且深入的討論與溝通，在各界不同意見中尋求社會最大共識，並經行政院張政務委員景森多次整合行政部門意見，經行政院會於15日通過「海洋保育法」草案，此為產官學研及民間多數支持的版本，將函請立法院審議，並積極與立法院溝通，早日完成立法程序。

管碧玲特別強調，本次立法賦予主管機關五大權限，包括得就海洋生態系統有特別保護必要，且未經其他主管機關劃設為海洋保護區者，劃定為海洋庇護區；可會商有關機關，訂定整體海洋保護區管理政策方針，妥善管理保護區。

同時可會商相關目的事業主管機關，針對海洋遊憩、船舶航行、器具採捕或其他人為活動訂定限制或禁止事項；可以進行相關調查以及實施保育復育措施；可以指派海洋保育觀察員在船舶、海洋設施、海域工程或周圍從事觀察、監測及蒐集資料。

其次，為能讓全民參與及監督各項相關作為，該法也提供「吹哨者條款」以及「公民訴訟條款」二大途徑，獎勵民眾舉發違法事件，以及得就主管機關疏於執行者，直接向高等行政法院提起訴訟。

同時，為避免影響現有用海單位之權益，該法同時設計有三項保障。首先，針對庇護區劃設以及規範禁限制行為設立審議會機制，由專家學者、民間團體以及相關機關組成，以妥為考量利害關係人權益。其次，就庇護區採分區管理，在緩衝區及永續利用區適時開放相容之利用行為，例如從事採捕海洋生物，在緩衝區內經核可得為之，又諸如鋪設電纜等海洋工程，在緩衝區以及永續利用區內，經核可亦得為之。第三，基於信賴保護原則，在劃定海洋庇護區之前，已合法取得同意、其他各項經許可或核准之行為，得繼續從事至有效期限屆滿為止。

管碧玲進一步表示，台灣四周環海，身為海洋國家，海洋環境所面臨之污染、過度利用與棲地破壞，以及對於生物多樣性之影響等議題，涵蓋面廣且跨越縣市界線乃至於國界。隨著海洋環境變遷與挑戰加劇，現行法律雖已針對我國海域之各類海洋資源利用活動，予以原則性規範或劃定保護區域，惟對於海洋多目標保育使用之規範仍有所不足。

管碧玲說，該法施行後，將進一步落實海洋生態環境之保護、海洋生物多樣性保育與復育、促進海洋保護區域之整合規劃及執行，尊重原住民族傳統文化，並降低不同使用者之疑慮，創造健康海洋環境及促進資源永續，是台灣向偉大海洋國家邁進的重要一步。